Чистая прибыль «Мираторг-Белгород» сократилась на 2,2 млрд рублей в 2022 году

В 2022 году выручка ООО «Мираторг-Белгород» составила 24,3 млрд рублей, сообщается на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчётности. В 2021 году выручка «Мираторг-Белгород» превышала 25,6 млрд рублей. Сумма чистой прибыли организации сократилась по отношению к 2021 году на 2,2 млрд рублей и составила 5,3 млрд рублей. В 2021 году чистая прибыль предприятия превышала 7,5 млрд рублей.