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Чистая прибыль «Мираторг-Белгород» сократилась на 2,2 млрд рублей в 2022 году

3 мая 2023, 07:05
Фото: 1MI
Предприятие отчиталось о финансовой деятельности за прошлый год. Чистая прибыль организации сократилась до 5,3 млрд рублей.

В 2022 году выручка ООО «Мираторг-Белгород» составила 24,3 млрд рублей, сообщается на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчётности. В 2021 году выручка «Мираторг-Белгород» превышала 25,6 млрд рублей. Сумма чистой прибыли организации сократилась по отношению к 2021 году на 2,2 млрд рублей и составила 5,3 млрд рублей. В 2021 году чистая прибыль предприятия превышала 7,5 млрд рублей.

Отметим, что компания «Мираторг-Белгород» работает с 2006 года в Яковлевском горокруге и занимается животноводством. Головная компания — АПХ «Мираторг».

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#Алина Харина#Мираторг#Прибыль#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область
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