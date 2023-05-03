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Чиновники прокомментировали ЧП в школе Белгородской области

3 мая 2023, 08:22
Фото: 1MI

Белгородские школьники попали в больницу после употребления лекарства

Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей в областной больнице. О происшествии белгородец написал в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова. Ему ответила представительница прохоровской администрации.
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Дети

Учащиеся прохоровской гимназии попали в больницу. Дети употребили лекарственный препарат не по назначению. Жизни учеников ничего не угрожает.

О случившемся белгородец написал на странице губернатора Вячеслава Гладкова. Подробностей происшествия мужчина не сообщал, а лишь заявил о ЧП.

«Почему все отмалчиваются про ЧП в прохоровской школе? Ведь это горе всё равно выльется наружу», — поинтересовался белгородец.

Как выяснилось, слова мужчины оказались правдивыми. Ситуацию прокомментировала первый заместитель главы администрации Прохоровского района по социально-культурному развитию Светлана Наплёкова.

По словам чиновницы, в гимназии действительно случилось происшествие, связанное с употреблением детьми лекарственного препарата не по назначению. Однако необходимую помощь школьники получили.

«К счастью, дети находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей в детской областной больнице. Угрозы жизни нет. Следственными органами проводится проверка. Виновные будут выявлены и наказаны», — добавила Наплёкова.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Прохоровский район#Дети#Происшествия#Лекарства#Проверка#Препараты#Детская областная больница#Чп#Прохоровская гимназия
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