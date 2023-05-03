Чиновники прокомментировали ЧП в школе Белгородской области

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Учащиеся прохоровской гимназии попали в больницу. Дети употребили лекарственный препарат не по назначению. Жизни учеников ничего не угрожает.
О случившемся белгородец написал на странице губернатора Вячеслава Гладкова. Подробностей происшествия мужчина не сообщал, а лишь заявил о ЧП.
«Почему все отмалчиваются про ЧП в прохоровской школе? Ведь это горе всё равно выльется наружу», — поинтересовался белгородец.
Как выяснилось, слова мужчины оказались правдивыми. Ситуацию прокомментировала первый заместитель главы администрации Прохоровского района по социально-культурному развитию Светлана Наплёкова.
По словам чиновницы, в гимназии действительно случилось происшествие, связанное с употреблением детьми лекарственного препарата не по назначению. Однако необходимую помощь школьники получили.
«К счастью, дети находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей в детской областной больнице. Угрозы жизни нет. Следственными органами проводится проверка. Виновные будут выявлены и наказаны», — добавила Наплёкова.