Чиновники прокомментировали ЧП в школе Белгородской области

Белгородские школьники попали в больницу после употребления лекарства

Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей в областной больнице. О происшествии белгородец написал в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова. Ему ответила представительница прохоровской администрации.