Застрявший в земле на несколько дней боеприпас в белгородском приграничье вытащили

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В Белгородской области пройдёт «принудительное уничтожение боеприпасов». Об этом сообщается в рассылке РСЧС.
Работы запланированы в Головчино Грайворонского горокруга. Шумно будет с 14:30 до 15:00. Местных жителей просят сохранять спокойствие.
В конце апреля губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском горокруге обнаружили неразорвавшийся боеприпас. Жителей домов рядом со взрывоопасным предметом на время расселили. Утром 3 мая глава региона прокомментировал, что снаряд в Головчино до сих пор не получилось достать — мешали дожди.