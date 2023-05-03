Застрявший в земле на несколько дней боеприпас в белгородском приграничье вытащили

В конце апреля губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском горокруге обнаружили неразорвавшийся боеприпас. Жителей домов рядом со взрывоопасным предметом на время расселили. Утром 3 мая глава региона прокомментировал, что снаряд в Головчино до сих пор не получилось достать — мешали дожди.