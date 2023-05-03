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Застрявший в земле на несколько дней боеприпас в белгородском приграничье вытащили

3 мая 2023, 11:26
Фото: Bel.ru

Белгородцев предупредили о шуме от уничтожения боеприпасов

Работы пройдут в Головчино. Местных жителей просят сохранять спокойствие.
Сюжет
СВО

В Белгородской области пройдёт «принудительное уничтожение боеприпасов». Об этом сообщается в рассылке РСЧС.

Работы запланированы в Головчино Грайворонского горокруга. Шумно будет с 14:30 до 15:00. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

В конце апреля губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском горокруге обнаружили неразорвавшийся боеприпас. Жителей домов рядом со взрывоопасным предметом на время расселили. Утром 3 мая глава региона прокомментировал, что снаряд в Головчино до сих пор не получилось достать — мешали дожди.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Боеприпас#Уничтожение боеприпасов#РСЧС#Спецоперация#СВО#Грайворонский горокруг#Головчино
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