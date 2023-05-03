БФТ-Холдинг автоматизировал процесс госзакупок Амурской области в рамках 223-ФЗ

«Информационная система „БФТ.Закупки“ предназначена для комплексной автоматизации закупочной деятельности заказчика в соответствии с федеральными требованиями, а также учитывает особенности региональных нормативных актов. С внедрением системы работа по проведению закупочных процедур в Амурской области полностью перешла из плоскости ручного труда в информационное пространство. Помимо управления всеми этапами закупок в рамках 223-ФЗ, система решает ряд других задач, в том числе ведение и применение каталогов закупаемых товаров, работ, услуг, поддержку процесса согласования проводимых закупочных процедур в зависимости от установленных параметров. Поддержка работы пользователя сопровождается вариативными функциональными возможностями, направленными на решение целевых задач», –комментирует Рустам Ардавов, директор Департамента госзакупок и финконтроля БФТ-Холдинга.