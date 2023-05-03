Беспилотник-камикадзе атаковал водонапорную башню в Белгородской области

По данным источника Telegram-канала BAZA, атака произошла сегодня, 3 мая, несколько часов назад. Украинский беспилотник врезался в водонапорную башню, расположенную на территории свинокомплекса рядом с селом Вязовое Краснояружского района. На башне были зафиксированы повреждения.