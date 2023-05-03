Беспилотник-камикадзе атаковал водонапорную башню в Белгородской области

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
По данным источника Telegram-канала BAZA, атака произошла сегодня, 3 мая, несколько часов назад. Украинский беспилотник врезался в водонапорную башню, расположенную на территории свинокомплекса рядом с селом Вязовое Краснояружского района. На башне были зафиксированы повреждения.
Предполагается, что дрон летел из Сумской области. Официального подтверждения информации пока нет.
Напомним, что сегодня утром Telegram-канал SHOT также сообщил о том, что Белгородскую область атаковал беспилотник. По их данным, атаку предотвратили российские пограничники, которые сбили дрон из автомата.
Также вчера, 2 мая, BAZA сообщала о ещё одной атаке. По их информации, дрон сбросил взрывное устройство рядом со строительством защитных сооружений. Пострадал 46-летний мужчина — он получил контузию.
Кроме того, минувшей ночью два БПЛА пытались атаковать Кремль в Москве. Дроны вывели из строя, пострадавших нет.