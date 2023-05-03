Белгородцы вынуждены закрывать окна детского сада матрасами, чтобы с улицы не дуло

Мэр Валентин Демидов сообщил, что капремонт сада запланирован на 2024 год. Ситуацию также прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал в вечернем прямом эфире, сколько детских садов в плачевном состоянии насчитал в конце 2020 года, и сколько уже удалось отремонтировать.