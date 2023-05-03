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Белгородцы вынуждены закрывать окна детского сада матрасами, чтобы с улицы не дуло

3 мая 2023, 20:08
Фото: Telegram-канал «Белгородский канал»
Один из жителей заметил, что здание детсада будто из фильма катастроф. Мэр Белгорода рассказал, когда приступят к капремонту сада, а губернатор в прямом эфире разъяснил сегодняшнюю ситуацию с белгородскими детсадами.

В соцсетях один из жителей Белгорода опубликовал фотографии детского сада №60 на Некрасова, 20а. По мнению жителя, сад «напоминает здание из фильма катастроф». Фасад там обрушивается, окна приходится закрывать матрасами, а дорога к нему вся разбита.

Мэр Валентин Демидов сообщил, что капремонт сада запланирован на 2024 год. Ситуацию также прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал в вечернем прямом эфире, сколько детских садов в плачевном состоянии насчитал в конце 2020 года, и сколько уже удалось отремонтировать.

Могу сказать, что в таком состоянии не только детский сад №60. В конце 2020 года насчитали порядка 70 детских садов и школ, состояние которых было близко к катастрофе. По Белгороду сейчас заканчиваем порядка 20 объектов, но это меньше трети от необходимого объёма. Потратили на это более 3,5 млрд рублей. Проблемы знаем, но сделать за 2-3 года такой объём невозможно. Изменения есть, о выполняемых работах пытаемся рассказывать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Фото: Telegram-канал «Белгородский канал»
На строительство и капремонт белгородских школ и детсадов выделили 8,2 млрд рублей
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#Александра Склярова#Детсад#Капремонт#Город#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов
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