Белгородцы вынуждены закрывать окна детского сада матрасами, чтобы с улицы не дуло

Posted Сегодня, 20:08
Published Сегодня, 20:08
Modified Сегодня, 20:10
Updated Сегодня, 20:10
В соцсетях один из жителей Белгорода опубликовал фотографии детского сада №60 на Некрасова, 20а. По мнению жителя, сад «напоминает здание из фильма катастроф». Фасад там обрушивается, окна приходится закрывать матрасами, а дорога к нему вся разбита.
Мэр Валентин Демидов сообщил, что капремонт сада запланирован на 2024 год. Ситуацию также прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал в вечернем прямом эфире, сколько детских садов в плачевном состоянии насчитал в конце 2020 года, и сколько уже удалось отремонтировать.
Могу сказать, что в таком состоянии не только детский сад №60. В конце 2020 года насчитали порядка 70 детских садов и школ, состояние которых было близко к катастрофе. По Белгороду сейчас заканчиваем порядка 20 объектов, но это меньше трети от необходимого объёма. Потратили на это более 3,5 млрд рублей. Проблемы знаем, но сделать за 2-3 года такой объём невозможно. Изменения есть, о выполняемых работах пытаемся рассказывать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области