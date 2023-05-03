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Белгородцы потребовали объяснить, почему так сильно подорожал лук

3 мая 2023, 12:47
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»

Белгородцев удивил лук за 100 рублей

Цена резко поднимается не первый год, делятся горожане. На стоимость белгородцы жалуются уже в течение нескольких дней.

Белгородцев удивил сильно подорожавший репчатый лук. В отдельных торговых точках его продают по 100 рублей за килограмм. Пожаловались на цены сразу несколько человек.

В частности, читатель Telegram-канала «Белгород №1. Люди» утверждает, что «всё снова пустили на самотёк». Со слов горожанина, цена резко поднимается не первый год.

Поступали и другие жалобы. Об этом в том числе пишут на странице губернатора в соцсети. Как рассказала жительница региона, в «Магните» в Белгороде лук стоит 90 рублей. Какой цена будет потом, она не представляет. Некоторые комментаторы успели и пошутить по теме: «Завтра будет 200 рублей — санкции, и Запад виноват. Нет, они, конечно, вам ответят, что сезонное повышение и прочие отписки!»

Слова женщины подтвердила и другая белгородка. По её словам, лук в «Магните» на ул. Некрасова стоит 89 рублей. И это жёлтый ценник, то есть с указанием на выгодную покупку.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Цены#Жалобы#Новости Белгорода#Город#Экономика#Лук#Продукты#Магнит
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