Белгородцы потребовали объяснить, почему так сильно подорожал лук

Поступали и другие жалобы. Об этом в том числе пишут на странице губернатора в соцсети. Как рассказала жительница региона, в «Магните» в Белгороде лук стоит 90 рублей. Какой цена будет потом, она не представляет. Некоторые комментаторы успели и пошутить по теме: «Завтра будет 200 рублей — санкции, и Запад виноват. Нет, они, конечно, вам ответят, что сезонное повышение и прочие отписки!»