Белгородцы потребовали объяснить, почему так сильно подорожал лук

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Белгородцев удивил сильно подорожавший репчатый лук. В отдельных торговых точках его продают по 100 рублей за килограмм. Пожаловались на цены сразу несколько человек.
В частности, читатель Telegram-канала «Белгород №1. Люди» утверждает, что «всё снова пустили на самотёк». Со слов горожанина, цена резко поднимается не первый год.
Поступали и другие жалобы. Об этом в том числе пишут на странице губернатора в соцсети. Как рассказала жительница региона, в «Магните» в Белгороде лук стоит 90 рублей. Какой цена будет потом, она не представляет. Некоторые комментаторы успели и пошутить по теме: «Завтра будет 200 рублей — санкции, и Запад виноват. Нет, они, конечно, вам ответят, что сезонное повышение и прочие отписки!»
Слова женщины подтвердила и другая белгородка. По её словам, лук в «Магните» на ул. Некрасова стоит 89 рублей. И это жёлтый ценник, то есть с указанием на выгодную покупку.