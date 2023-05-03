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Белгородца возмутило, что отселённым жителям вернули участки в пользование на 49 лет

3 мая 2023, 18:57
Фото: 1MI
По его словам, им хватило бы и квартиры в элитном многоквартирном доме, но им решили вернуть их «халупы». Вячеслав Гладков неприятно удивился такой реакции белгородца.
Сюжет
СВО

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» белгородец заявил, что отселённым белгородцам хватило бы и предоставленной в собственность квартиры, а выдавать обратно их «халупы» уже чересчур.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков неприятно удивился такой грубости и отметил, что возмущённый белгородец явно не понимает, что пришлось пережить отселённым белгородцам за эти два года.

Глава региона подтвердил, что власти хотят вернуть эвакуированным жителям в безвозмездное пользование на 49 лет те участки, в которых они жили. Сейчас подготавливается нормативно-правовой акт.

Гладков также объяснил, почему отселённым из приграничья белгородцам решили вернуть их участки.

Квартиры им выдаются такой же площади, как и их жилые дома. Но есть же ещё гаражи, летние кухни, постройки — они не компенсируются. К тому же, что нам делать в текущей обстановке с этими изъятыми участками, которые находятся в приграничной территории? Более правильно предоставить их хозяевам в пользование, чтобы они смогли вернуться на участок сразу, как только обстановка улучшится. Здесь много аспектов, в том числе вопрос справедливости и финансов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Эвакуированные#Жители приграничных районов#Квартиры#Безвозмездное пользование#Земельные участки#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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