Белгородца возмутило, что отселённым жителям вернули участки в пользование на 49 лет

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» белгородец заявил, что отселённым белгородцам хватило бы и предоставленной в собственность квартиры, а выдавать обратно их «халупы» уже чересчур.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков неприятно удивился такой грубости и отметил, что возмущённый белгородец явно не понимает, что пришлось пережить отселённым белгородцам за эти два года.
Глава региона подтвердил, что власти хотят вернуть эвакуированным жителям в безвозмездное пользование на 49 лет те участки, в которых они жили. Сейчас подготавливается нормативно-правовой акт.
Гладков также объяснил, почему отселённым из приграничья белгородцам решили вернуть их участки.
Квартиры им выдаются такой же площади, как и их жилые дома. Но есть же ещё гаражи, летние кухни, постройки — они не компенсируются. К тому же, что нам делать в текущей обстановке с этими изъятыми участками, которые находятся в приграничной территории? Более правильно предоставить их хозяевам в пользование, чтобы они смогли вернуться на участок сразу, как только обстановка улучшится. Здесь много аспектов, в том числе вопрос справедливости и финансов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области