Белгородца отправили в тюрьму на восемь лет за избиение до смерти собственной матери

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Жителя Ракитянского района приговорили к восьми годам тюрьмы за то, что он избил до смерти собственную мать. Наказание определили 3 мая.
Установлено, что преступление мужчина совершил, будучи пьяным. Во время ссоры с матерью он несколько раз ударил её. От травм женщина скончалась до приезда скорой помощи.
Уголовное дело против 39-летнего жителя села Центральное возбудили по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в силу.