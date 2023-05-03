Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Изображение материала

Белгородца отправили в тюрьму на восемь лет за избиение до смерти собственной матери

3 мая 2023, 14:53
Фото: 1MI
Приговор вынесли 39-летнему жителю Ракитянского района. Следствие установило, что он, будучи пьяным, избил до смерти собственную мать. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Жителя Ракитянского района приговорили к восьми годам тюрьмы за то, что он избил до смерти собственную мать. Наказание определили 3 мая.

Установлено, что преступление мужчина совершил, будучи пьяным. Во время ссоры с матерью он несколько раз ударил её. От травм женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Уголовное дело против 39-летнего жителя села Центральное возбудили по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в силу.

Под Белгородом братья избили мужчину и бросили его умирать в выгребную яму
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец избил неприятеля, погрузил его на садовую тачку, привёз к реке и утопилБелгородец избил отца-инвалида до смерти из-за проблем с гигиенойБелгородец подал жалобу на водителя автобуса, который его избил
#Инна Рогова#Колония#Приговор#Мать#Избиение#Происшествия#Белгородская область#Ракитянский район
Подпишитесь
Стали известны новые подробности ЧП в белгородской школе
Сегодня, 13:48
Украинский БПЛА пытался атаковать объект инфраструктуры в одном из белгородских сёл
Сегодня, 04:32
Белгородца оскорбил пешеходный переход «в цветах георгиевской ленточки»
Сегодня, 07:15
БФТ-Холдинг автоматизировал процесс госзакупок Амурской области в рамках 223-ФЗ
Сегодня, 11:34
Белгородцы стали свидетелями уникального природного явления
Сегодня, 10:11
Белгородские энергетики создали систему подсветки памятника воинам-танкистам
Сегодня, 11:45