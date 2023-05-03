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Белгородское село попало под обстрел ВСУ

3 мая 2023, 16:01
Фото: 1MI
Жителям села Новая Таволжанка приходят СМС-оповещения с просьбой спуститься в укрытия.
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Обстрел

Сегодня, 3 мая, в 18:48 село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. Жителям населённого пункта стали приходить СМС-оповещения от РСЧС, предупреждающие об обстреле. Белгородцев попросили экстренно спуститься в укрытия.

Информации о последствиях обстрела пока не поступало.

Кроме того, сегодня в селе Головчино Грайворонского округа с 14:30 до 15:00 было громко: в населённом пункте на специальном полигоне уничтожали взрывоопасные предметы. Жителей села также предупредили через СМС-оповещения о предстоящих громких работах.

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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#СМС-оповещение#РСЧС#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг
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