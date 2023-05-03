Белгородское село попало под обстрел ВСУ

Кроме того, сегодня в селе Головчино Грайворонского округа с 14:30 до 15:00 было громко: в населённом пункте на специальном полигоне уничтожали взрывоопасные предметы. Жителей села также предупредили через СМС-оповещения о предстоящих громких работах.