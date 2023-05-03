Белгородский зоопарк снова понёс убытки

ООО «Белгородский зоопарк» отчитался о доходах за 2022 год. По данным государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчётности, в прошлом году выручка зоопарка составила 40,3 млн рублей, годом ранее компания заработала 48,9 млн рублей. Чистый убыток организации составил 17,8 млн рублей. При этом за 2021 год чистая прибыль организации составляла 1,7 млн рублей.