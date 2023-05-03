Белгородский зоопарк снова понёс убытки

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
ООО «Белгородский зоопарк» отчитался о доходах за 2022 год. По данным государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчётности, в прошлом году выручка зоопарка составила 40,3 млн рублей, годом ранее компания заработала 48,9 млн рублей. Чистый убыток организации составил 17,8 млн рублей. При этом за 2021 год чистая прибыль организации составляла 1,7 млн рублей.
Напомним, что в пандемийный 2020 год зоопарк понёс убытки в 7,8 млн рублей. Выручка от продажи составляла 38 млн рублей.
Стоит отметить, что ранее владеющая зоопарком компания «Мастерфест» отчиталась о прибыли в 2022 году. Выручка компании составила 3,2 млн рублей, а чистая прибыль — 146 млн рублей. Фирма принадлежит Владимиру Зотову (77,5% доли в УК) и Ларисе Ковалёвой (22,5%).