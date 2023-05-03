Белгородские энергетики создали систему подсветки памятника воинам-танкистам

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Двухметровая гранитная стела установлена в Старом Осколе на окраине Половского леса, на месте дислокации 10-го корпуса весной 1943 года.
В Половском лесу танкисты укрылись после девятисоткилометрового прохода по Донбассу. От корпуса почти ничего не осталось — никакой материально-технической базы. За несколько месяцев танковый корпус был заново укомплектован и в ожесточенном сражении на Курской дуге столкнулся с элитными немецкими дивизиями. После танкисты освобождали левобережную Украину, Прибалтику, Восточную Пруссию. В его составе воевал 41 Герой Советского Союза.
Перед памятным знаком, установленным по инициативе жителей микрорайона ИЖС «Сосенки», сотрудники РЭС смонтировали торшерные светильники и проложили 150 метров воздушной линии электропередачи.
«К мемориалу приходят семьями днем и вечером. Здесь проводятся различные массовые мероприятия, поэтому необходимость освещения стелы — одно из условий гарантий безопасности. Мы обратились в Старооскольские электрические сети с просьбой установить наружное освещение, энергетики оперативно откликнулись», — отметил местный житель Николай Матюхин.
«Мы не должны забывать нашу историю, то, какой ценой досталась Победа. Благоустраивая памятники и мемориалы, мы отдаем дань уважения всем тем, кто воевал за свободу Отечества, сохраняем память об их подвиге для будущих поколений», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.