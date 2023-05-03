Белгородские энергетики создали систему подсветки памятника воинам-танкистам

В Половском лесу танкисты укрылись после девятисоткилометрового прохода по Донбассу. От корпуса почти ничего не осталось — никакой материально-технической базы. За несколько месяцев танковый корпус был заново укомплектован и в ожесточенном сражении на Курской дуге столкнулся с элитными немецкими дивизиями. После танкисты освобождали левобережную Украину, Прибалтику, Восточную Пруссию. В его составе воевал 41 Герой Советского Союза.