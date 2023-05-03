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Белгородские энергетики создали систему подсветки памятника воинам-танкистам

3 мая 2023, 11:45
Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
В преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Старооскольских электрических сетей филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» обеспечили освещение памятника воинам-танкистам 10-го танкового Днепровского ордена Суворова корпуса.

Двухметровая гранитная стела установлена в Старом Осколе на окраине Половского леса, на месте дислокации 10-го корпуса весной 1943 года.

В Половском лесу танкисты укрылись после девятисоткилометрового прохода по Донбассу. От корпуса почти ничего не осталось — никакой материально-технической базы. За несколько месяцев танковый корпус был заново укомплектован и в ожесточенном сражении на Курской дуге столкнулся с элитными немецкими дивизиями. После танкисты освобождали левобережную Украину, Прибалтику, Восточную Пруссию. В его составе воевал 41 Герой Советского Союза.

Перед памятным знаком, установленным по инициативе жителей микрорайона ИЖС «Сосенки», сотрудники РЭС смонтировали торшерные светильники и проложили 150 метров воздушной линии электропередачи.

«К мемориалу приходят семьями днем и вечером. Здесь проводятся различные массовые мероприятия, поэтому необходимость освещения стелы — одно из условий гарантий безопасности. Мы обратились в Старооскольские электрические сети с просьбой установить наружное освещение, энергетики оперативно откликнулись», — отметил местный житель Николай Матюхин.

Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

«Мы не должны забывать нашу историю, то, какой ценой досталась Победа. Благоустраивая памятники и мемориалы, мы отдаем дань уважения всем тем, кто воевал за свободу Отечества, сохраняем память об их подвиге для будущих поколений», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

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#Кристина Семенчук#Памятник#Старый Оскол#Освещение#Город#Белгородская область
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