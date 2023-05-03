«Бессмертный полк» в Белгородской области пройдёт в новом формате

Акция «Бессмертный полк» пройдёт в новом формате в Белгородской области, поэтому вместо шествия жителям региона предложили почтить память героев другими способами. Об этом сообщили в мэрии. Представители власти, в частности и губернатор, уже поменяли аватарки в соцсетях.