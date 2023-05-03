Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Акцию «Бессмертный полк» в Белгородской области решили провести в новом формате. Вместо традиционного шествия почтить память героев люди могут по-другому.
Шествие в регионе отменили из-за оперативной обстановки. Белгородцам предложили в День Победы заменить аватары личных страниц в социальных сетях на портреты героев своих семей. Так, например, уже поступили главы районов, министры области и губернатор Вячеслав Гладков.
Также можно сделать бейдж со своим героем и носить его 9 Мая, добавить историю и портрет героя на сайт проекта «Бессмертный полк».