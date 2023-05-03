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Белгородские чиновники поменяли аватарки в соцсетях для «Бессмертного полка»

3 мая 2023, 09:31
Фото: 1MI

«Бессмертный полк» в Белгородской области пройдёт в новом формате

Акция «Бессмертный полк» пройдёт в новом формате в Белгородской области, поэтому вместо шествия жителям региона предложили почтить память героев другими способами. Об этом сообщили в мэрии. Представители власти, в частности и губернатор, уже поменяли аватарки в соцсетях.

Акцию «Бессмертный полк» в Белгородской области решили провести в новом формате. Вместо традиционного шествия почтить память героев люди могут по-другому.

Шествие в регионе отменили из-за оперативной обстановки. Белгородцам предложили в День Победы заменить аватары личных страниц в социальных сетях на портреты героев своих семей. Так, например, уже поступили главы районов, министры области и губернатор Вячеслав Гладков.

Также можно сделать бейдж со своим героем и носить его 9 Мая, добавить историю и портрет героя на сайт проекта «Бессмертный полк».

Фото: мэрия Белгорода
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#Наталья Корявых#Белгород#Белгородская область#День Победы#Общество#Город#Бессмертный полк#Акция#Чиновники#Соцсети#Вячеслав Гладков#Аватар
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