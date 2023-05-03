Белгородская налоговая просит признать «Экотранс» банкротом: арбитраж апреля

Спойлер

Справка. Компания «АПК-Инвест» работает в Белгороде с 2011 года и занимается оптовой торговлей кормами для сельскохозяйственных животных. Руководитель — Владимир Ансимов. Принадлежит фирма Владимиру Ансимову (51% доли в УК), Алёне Ансимовой (25%) и Ирине Ансимовой (24%). По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 43 млн рублей.

Фирма «УК Зелёная долина» зарегистрирована в Белгороде с 2017 года. Отрасль — деятельность холдинговых компаний. Руководитель и бенефициар — Сергей Юдин. Принадлежит компания АПХ «Зелёная долина». За 2021 год убыток предприятия составил 5 млн рублей.