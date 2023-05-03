Белгородская налоговая просит признать «Экотранс» банкротом: арбитраж апреля

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Компания «АПК-Инвест» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «УК Зелёная долина» и попросила взыскать задолженность за поставленный товар. Сумма составила 43 млн рублей. Также истец попросил выплатить неустойку в размере 590 тысяч рублей, судебные расходы на оказание юридических услуг в размере 200 тысяч рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 200 тысяч рублей. Суд иск принял. Стороны вызвали на собеседование на 22 мая.
Справка. Компания «АПК-Инвест» работает в Белгороде с 2011 года и занимается оптовой торговлей кормами для сельскохозяйственных животных. Руководитель — Владимир Ансимов. Принадлежит фирма Владимиру Ансимову (51% доли в УК), Алёне Ансимовой (25%) и Ирине Ансимовой (24%). По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 43 млн рублей.
Фирма «УК Зелёная долина» зарегистрирована в Белгороде с 2017 года. Отрасль — деятельность холдинговых компаний. Руководитель и бенефициар — Сергей Юдин. Принадлежит компания АПХ «Зелёная долина». За 2021 год убыток предприятия составил 5 млн рублей.
Компания «Олимпстроймонтаж» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к УКС администрации Корочанского района и попросила взыскать неосновательное обогащение в виде стоимости строительных материалов и оборудования, принятых и эксплуатируемых ответчиком, в размере 93 млн рублей. Иск суд принял. Также удовлетворил ходатайство истца об отсрочке уплаты госпошлины.
Справка. Фирма «Олимпстроймонтаж» работает в Белгороде с 2015 года. В мае 2022 года юрлицо признали банкротом. Занимается компания строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Анастасия Порохова. Половина организации принадлежит «Олимпстроймонтаж», а ещё 50% доли в УК — Алексею Полозкову.
В суд обратилась компания Entertainment One UK Limited с иском к фирме ТД «Мега Тойс». Истец попросил взыскать 50 млрд рублей. О причинах спора неизвестно. Заявление в суд подали 28 апреля. Сейчас дело рассматривается в суде первой инстанции.
Справка. Компания «Торговый дом Мега Тойс» зарегистрирована в Белгороде с 2016 года. Фирма занимается оптовой торговлей играми и игрушками. Руководитель и бенефициар — Кристина Соболевская. Ей принадлежит 99% в УК организации. Ещё 1% числится за ТД «Мега Тойс». По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 568 тысяч рублей.
УФНС России по Белгородской области обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании СССПоК «Волоконовское молоко» банкротом. Сумма требований составила 27 млн рублей. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления состоится 1 июня.
Справка. Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Волоконовское молоко» работает в Волоконовском районе с 2008 года. Отрасль — оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными. Руководитель — Сергей Гребёнкин. Кооператив принадлежат (по 16,67% доли в УК) Филиппу Гребенкину, Сергею Гребенкину, Светлане Медведевой, Евгении Ивановой, Ольге Гребенкиной и Елене Гавшиной. За 2022 год чистая прибыль организации составила 12 млн рублей.
Ещё одно заявление от налоговой в суд касалось признания банкротом компании «Эксим Трейд». Первое заявление суд оставил без движения из-за нарушений при подаче документов. Второе заявление суд принял. Заседание по проверке обоснованности требований к должнику пройдёт 1 июня.
Справка. Фирма «Эксим Трейд» зарегистрирована в Белгороде в 2019 году. Компания занимается оптовой торговлей твёрдым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Руководитель (он же владелец и бенефициар) — Денис Гнатенко. В 2021 году чистая прибыль предприятия составила 5 млн рублей.
Также УФНС России по Белгородской области обратилось в суд с заявлением о признании банкротом транспортной компании «Экотранс». Документы суд принял со второго раза. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления пройдёт 23 мая.
Справка. Транспортная компания «Экотранс» зарегистрирована в Белгороде в 2002 году. Отрасль — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. Руководитель и совладелец (65% доли в УК) — Николай Шеин. Ещё 35% владеет Юна Гилядов. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 1,2 млн рублей.
Компания «Сады Мичурина» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Агрофуд» и попросила взыскать неуплаченную сумму займа в размере 62 млн рублей. Также истец подал ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины в связи с тяжёлым финансовым положением. При этом представители компании «Сады Мичурина» не приложили к документам выписку по счёту, поэтому суд не смог прийти к выводу о тяжёлом материальном положении истца. По итогам заявление о взыскании суммы займа оставили без движения. Устранить все недочёты истец может до 17 мая.
Справка. Компания «Сады Мичурина» работает в Губкинском горокруге с 2019 года и занимается выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Руководитель — Олег Чекрыгин, а бенефициар — Наталья Черненко. 62% доли в УК предприятия принадлежит Наталье Черненко, 33% — Юлии Аршиновой, а 5% — Марине Зубовой. Чистая прибыль за 2022 год составила 49,9 млн рублей.
Агропромышленный комплекс «Агрофуд» зарегистрирован в Губкине с 2016 года. Отрасль — переработка и консервирование мяса. Руководитель, бенефициар и владелец — Ольга Коробко. По итогам 2022 года предприятие отчиталось о чистой прибыли в размере 7,1 млн рублей.
Сергей Викторович Кулабухов обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «МонтажГидроГазСтрой» о взыскании фактической доли от прибыли, в размере пропорционально размеру его доли в уставном капитале 50%. Сумма составила 33 млн рублей. Суд заявление принял и назначил предварительное заседание на 29 мая.
Справка. Фирма «МонтажГидроГазСтрой» работает в Белгороде с 2013 года и занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Руководитель и совладелец (50% доли в УК) — Сергей Кулабухов. Ещё половина организации принадлежит Александру Лобынцеву. Чистая прибыль за 2022 год составила 193 тысячи рублей.
Фирма «Белгороддорстрой» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Юнивер» и попросила взыскать задолженность по договору поставки в сумме 89 млн рублей, неустойку в сумме 16 млн рублей и расходы по оплате госпошлины в сумме 200 тысяч рублей. Однако в апреле 2023 года истец направил в суд заявление о возвращении искового заявления. Суд документы вернул.
Справка. Фирма «Белгороддорстрой» зарегистрирована в Белгороде с 2005 года и занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель — Мадат Дарчинян. Ему принадлежит 63,25% доли в УК организации. Ещё 36,75% числится за Рубеном Дарчиняном. Чистая прибыль компании по итогам 2021 года составила 471 млн рублей.
Компания «Юнивер» работает в Старом Осколе с 2001 года. Отрасль — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Руководитель, бенефициар и владелец — Владимир Кузнецов. По итогам 2021 года чистая прибыль компании превысила 11,6 млн рублей.