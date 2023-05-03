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Белгородец убил своего приятеля из самодельного огнестрельного оружия

3 мая 2023, 05:07
Фото: ru.freepik.com
61-летнего мужчину обвиняют в совершении трёх преступлений, отметили в региональном Следкоме.

В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что 61-летний белгородец в октябре 2022 года переделал сигнальный револьвер в самодельное огнестрельное оружие. Изготовленное оружие мужчина хранил у себя дома.

31 января 2023 года в гости к белгородцу пришёл его знакомый – мужчины стали вместе выпивать. Однако дружеская встреча переросла в ссору, из-за чего обвиняемый взял своё самодельное огнестрельное оружие и несколько раз выстрелил знакомому в грудь и ноги. Потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый мужчина в настоящий момент находится под стражей. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление огнестрельного оружия»), части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия») и части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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#Александра Склярова#Самодельное#Огнестрельное оружие#Уголовное дело#Происшествия#Белгородская область
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