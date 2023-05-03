Белгородец убил своего приятеля из самодельного огнестрельного оружия

31 января 2023 года в гости к белгородцу пришёл его знакомый – мужчины стали вместе выпивать. Однако дружеская встреча переросла в ссору, из-за чего обвиняемый взял своё самодельное огнестрельное оружие и несколько раз выстрелил знакомому в грудь и ноги. Потерпевший скончался на месте.