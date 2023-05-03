Белгородец убил своего приятеля из самодельного огнестрельного оружия

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что 61-летний белгородец в октябре 2022 года переделал сигнальный револьвер в самодельное огнестрельное оружие. Изготовленное оружие мужчина хранил у себя дома.
31 января 2023 года в гости к белгородцу пришёл его знакомый – мужчины стали вместе выпивать. Однако дружеская встреча переросла в ссору, из-за чего обвиняемый взял своё самодельное огнестрельное оружие и несколько раз выстрелил знакомому в грудь и ноги. Потерпевший скончался на месте.
Обвиняемый мужчина в настоящий момент находится под стражей. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление огнестрельного оружия»), части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия») и части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.