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Белгородца оскорбил пешеходный переход «в цветах георгиевской ленточки»

3 мая 2023, 07:15
Фото: 1MI
Жителю Шебекино не понравился переход, поэтому он обратился к главе горокруга Владимиру Жданову и заявил, что это оскорбляет символ Победы. Вопросу чиновник удивился.

Жителю Шебекино не понравился пешеходный переход, поскольку он, по его мнению, «оскорбляет георгиевскую ленту».

В Шебекино сделали пешеходный переход в цветах георгиевской ленточки, ещё и в преддверии 9 Мая. Это не осквернение символа Победы? Или мне одному кажется, что осквернение и целенаправленное, в такое-то время…
обращение жителя Шебекино

На вопрос ответил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов. Чиновник пояснил, что переход никак не связан с 9 Мая, а расцветку выбрали для того, чтобы «зебра» оставалась круглый год без необходимости обновлять разметку.

«Удивился вопросу. Никак не связывал это с 9 Мая. Мне кажется, это обычный пешеходный переход. Не вижу никакой связи», — отметил Жданов.

Ответили мужчине и представители местной администрации: «Цветовое решение искусственной неровности выполнено с использованием жёлтого и чёрного цветов и не имеет ничего общего с одним из главных символов Великой Победы».

Аргументы представителей администрации местного жителя не убедили. С его слов, осквернение символа Победы он всё-таки видит, а решение по выбору цветов он назвал странным.

Фото: Владимир Кондратьев
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Общество#Пешеходный переход#Георгиевская лента#9 мая#Шебекино
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