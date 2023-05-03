Белгородца оскорбил пешеходный переход «в цветах георгиевской ленточки»

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Жителю Шебекино не понравился пешеходный переход, поскольку он, по его мнению, «оскорбляет георгиевскую ленту».
В Шебекино сделали пешеходный переход в цветах георгиевской ленточки, ещё и в преддверии 9 Мая. Это не осквернение символа Победы? Или мне одному кажется, что осквернение и целенаправленное, в такое-то время…
обращение жителя Шебекино
На вопрос ответил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов. Чиновник пояснил, что переход никак не связан с 9 Мая, а расцветку выбрали для того, чтобы «зебра» оставалась круглый год без необходимости обновлять разметку.
«Удивился вопросу. Никак не связывал это с 9 Мая. Мне кажется, это обычный пешеходный переход. Не вижу никакой связи», — отметил Жданов.
Ответили мужчине и представители местной администрации: «Цветовое решение искусственной неровности выполнено с использованием жёлтого и чёрного цветов и не имеет ничего общего с одним из главных символов Великой Победы».
Аргументы представителей администрации местного жителя не убедили. С его слов, осквернение символа Победы он всё-таки видит, а решение по выбору цветов он назвал странным.