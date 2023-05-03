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«Белгород-Арена» второй год подряд признана лучшей в стране

3 мая 2023, 19:21
Фото: belgorodarena.ru
Спортивный комплекс второй год подряд становится лучшим в стране по версии престижной премии SportsFacilities.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, «Белгород-Арена» признана победителем в номинации «Лучшее решение по комплексной безопасности спортивного объекта».

Конкурс проводился в рамках SportB2B EXPO& FORUM — он ориентирован на представителей спортивных сооружений России. Премия была учреждена в 2014 году.

В правительстве отметили, что многофункциональный комплекс оборудован самыми современными системами безопасности, а за сохранностью зрителей и посетителей следит высокопрофессиональная команда.

Напомним, что в прошлом году «Белгород-Арена» в этом же конкурсе становилась лучшим многофункциональным спортивным объектом.

На клининг и благоустройство «Белгород-Арены» за год уйдёт 25,1 млн рублей
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