«Белгород-Арена» второй год подряд признана лучшей в стране

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, «Белгород-Арена» признана победителем в номинации «Лучшее решение по комплексной безопасности спортивного объекта».
Конкурс проводился в рамках SportB2B EXPO& FORUM — он ориентирован на представителей спортивных сооружений России. Премия была учреждена в 2014 году.
В правительстве отметили, что многофункциональный комплекс оборудован самыми современными системами безопасности, а за сохранностью зрителей и посетителей следит высокопрофессиональная команда.
Напомним, что в прошлом году «Белгород-Арена» в этом же конкурсе становилась лучшим многофункциональным спортивным объектом.