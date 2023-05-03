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15 домов пострадали после обстрела курского посёлка Тёткино

3 мая 2023, 08:06
Фото: Telegram-канал Романа Старовойта
ВСУ в очередной раз атаковали приграничье Курской области. Повреждения получили 15 домовладений. Среди мирных жителей пострадавших нет, пишут «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.
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Обстрел

ВСУ вновь обстреляли приграничье Курской области. Под огнём снова оказался посёлок Тёткино, который ранее неоднократно страдал из-за атак со стороны Украины.

Как уточнил губернатор Роман Старовойт, повреждены 15 домовладений: посекло окна, фасады, заборы, пострадала крыша поликлиники. Также повреждения получил газопровод низкого давления. Более того, в населённом пункте нарушено электроснабжение.

Всего в Тёткино насчитали восемь прилётов. Как только будет возможность, специалисты приступят к восстановлению электричества.

Среди мирных жителей раненых нет. Владельцам пострадавших домов власти пообещали оказать помощь.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта
Село в Белгородском районе дважды попало под обстрел
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#Наталья Корявых#Курская область#Роман Старовойт#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Пострадавшие дома#Разрушения#Спецоперация#СВО#Черноземье
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