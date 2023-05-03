15 домов пострадали после обстрела курского посёлка Тёткино

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
ВСУ вновь обстреляли приграничье Курской области. Под огнём снова оказался посёлок Тёткино, который ранее неоднократно страдал из-за атак со стороны Украины.
Как уточнил губернатор Роман Старовойт, повреждены 15 домовладений: посекло окна, фасады, заборы, пострадала крыша поликлиники. Также повреждения получил газопровод низкого давления. Более того, в населённом пункте нарушено электроснабжение.
Всего в Тёткино насчитали восемь прилётов. Как только будет возможность, специалисты приступят к восстановлению электричества.
Среди мирных жителей раненых нет. Владельцам пострадавших домов власти пообещали оказать помощь.