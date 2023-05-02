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Жительница Белгородской области отметила столетие

2 мая 2023, 13:20
Фото: правительство Белгородской области
1 мая со 100-летним юбилеем в Красненском районе поздравили местную жительницу Прасковью Потуданскую. После Великой Отечественной войны пенсионерку наградили медалью за доблестный труд, сообщили в региональном правительстве.

В Белгородской области пенсионерка Прасковья Потуданская отметила 100-летний юбилей. День рождения пожилая женщина отметила 1 мая. Проживает белгородка в Красненском районе.

Родилась именинница в 1923 году в хуторе Сердюки Воронежской области. В 1938 году семья переехала сначала в хутор Красная Левада, а затем в село Сетище Красненского района.

Незадолго до начала Великой Отечественной войны белгородка поехала в Шатуру Московской области на работу. В 1945 году женщину наградили медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Затем Прасковья Алексеевна вернулась в Сетище, где вышла замуж и родила пятерых детей. Теперь у пенсионерки восемь внуков и 11 правнуков.

Ветеран Великой Отечественной войны отметила 100-летие под Белгородом
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Красненский район#Общество#100 лет#Юбилей#Пенсионерка
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