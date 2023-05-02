Жительница Белгородской области отметила столетие

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В Белгородской области пенсионерка Прасковья Потуданская отметила 100-летний юбилей. День рождения пожилая женщина отметила 1 мая. Проживает белгородка в Красненском районе.
Родилась именинница в 1923 году в хуторе Сердюки Воронежской области. В 1938 году семья переехала сначала в хутор Красная Левада, а затем в село Сетище Красненского района.
Незадолго до начала Великой Отечественной войны белгородка поехала в Шатуру Московской области на работу. В 1945 году женщину наградили медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».
Затем Прасковья Алексеевна вернулась в Сетище, где вышла замуж и родила пятерых детей. Теперь у пенсионерки восемь внуков и 11 правнуков.