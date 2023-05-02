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Жителей Белгородской области предупредили о новом обстреле

2 мая 2023, 09:03
Фото: Bel.ru

Посёлок Красное в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

В этот раз удар на себя вновь принял Шебекинский горокруг. Об опасности предупреждает МЧС.
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Обстрел

Посёлок Красное в Шебекинском горокруге попал под обстрел ВСУ. Соответствующее оповещение жители региона получили в районе 11:50. Официальной информации о последствиях происшествия нет.

С утра вторника, 2 мая, это уже второй обстрел. Ранее под огнём была Щетиновка в Белгородском районе.

В минувшие выходные также сообщалось об обстреле Устинки и Новой Таволжанки. В селе в Шебекинском горокруге снаряд прилетел во двор нового дома, различные повреждения получили ещё десять частных домовладений.

Помимо этого, вечером 30 апреля в небе над Белгородским районом сработала система ПВО. Обошлось без пострадавших.

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#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Красное#Инна Рогова
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