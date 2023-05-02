Жителей Белгородской области предупредили о новом обстреле

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Посёлок Красное в Шебекинском горокруге попал под обстрел ВСУ. Соответствующее оповещение жители региона получили в районе 11:50. Официальной информации о последствиях происшествия нет.
С утра вторника, 2 мая, это уже второй обстрел. Ранее под огнём была Щетиновка в Белгородском районе.
В минувшие выходные также сообщалось об обстреле Устинки и Новой Таволжанки. В селе в Шебекинском горокруге снаряд прилетел во двор нового дома, различные повреждения получили ещё десять частных домовладений.
Помимо этого, вечером 30 апреля в небе над Белгородским районом сработала система ПВО. Обошлось без пострадавших.