Заморозки вернутся в Белгородскую область

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Ночью 3 мая в Белгородской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки. Температура в тёмное время суток опустится до -2 °С. Белгородцев предупредили об опасности для сельскохозяйственных культур.
В Белгороде при этом минусовой температуры не будет. В ночное время в областном центре обещают до +4 °С. Днём же будет тепло — до +18 °С. До конца рабочей недели в городе ожидаются тёплая погода и небольшие дожди.