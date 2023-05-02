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Заморозки вернутся в Белгородскую область

2 мая 2023, 11:33
Фото: 1MI
В ночь на 3 мая в регионе температура опустится до -2 °С. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.
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Погода

Ночью 3 мая в Белгородской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки. Температура в тёмное время суток опустится до -2 °С. Белгородцев предупредили об опасности для сельскохозяйственных культур.

В Белгороде при этом минусовой температуры не будет. В ночное время в областном центре обещают до +4 °С. Днём же будет тепло — до +18 °С. До конца рабочей недели в городе ожидаются тёплая погода и небольшие дожди.

Похолодание идёт на Белгородскую область
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#Погода#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Прогноз погоды#МЧС#Заморозки#Холод
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