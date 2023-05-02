«Южную» часть путепровода на Студенческой в Белгороде отремонтируют до конца июня

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В Белгороде продолжают ремонтировать «южную» часть путепровода на улице Студенческой. Работы должны завершить до конца июня.
Сейчас на участке на 90% выполнили ремонт устоев и обустройство сопряжения моста с подходами, на 85% обустроили монолитные продольные швы, на 80% — отремонтировали промежуточные опоры. Помимо этого, заменено восемь балок и дополнительно — ещё три железобетонные балки длиной в 21 м.
Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость ремонта превысила 166 млн рублей.
«Северную» часть путепровода отремонтировали в минувшем году.