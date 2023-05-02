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«Южную» часть путепровода на Студенческой в Белгороде отремонтируют до конца июня

2 мая 2023, 12:32
Фото: 1MI
Работы проходят по профильному нацпроекту. «Северную» часть отремонтировали в минувшем году. Общая стоимость работ составила более 166 млн рублей, напомнили в пресс-службе мэрии.

В Белгороде продолжают ремонтировать «южную» часть путепровода на улице Студенческой. Работы должны завершить до конца июня.

Сейчас на участке на 90% выполнили ремонт устоев и обустройство сопряжения моста с подходами, на 85% обустроили монолитные продольные швы, на 80% — отремонтировали промежуточные опоры. Помимо этого, заменено восемь балок и дополнительно — ещё три железобетонные балки длиной в 21 м.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость ремонта превысила 166 млн рублей.

«Северную» часть путепровода отремонтировали в минувшем году.

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