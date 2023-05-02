«Южную» часть путепровода на Студенческой в Белгороде отремонтируют до конца июня

Сейчас на участке на 90% выполнили ремонт устоев и обустройство сопряжения моста с подходами, на 85% обустроили монолитные продольные швы, на 80% — отремонтировали промежуточные опоры. Помимо этого, заменено восемь балок и дополнительно — ещё три железобетонные балки длиной в 21 м.