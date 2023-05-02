Власти Белгорода отказались от апелляционного иска по демонтажу аттракционов в парке

В августе 2022 году Арбитражный суд Белгородской области в удовлетворении исковых требований отказал. Но не согласившись с решением, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, администрации Белгорода и управление «Белгорблагоустройство» обратились в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами. Истцы попросили решение суда первой инстанции отменить.