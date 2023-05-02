Власти Белгорода отказались от апелляционного иска по демонтажу аттракционов в парке

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Управление Белгорблагоустройство обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компаниям «Геопарк» и «Техносила». Организация попросила суд обязать ответчиков освободить земельный участок в Центральном парке и демонтировать размещённые сооружения аттракционов. Также истец потребовал привести земельный участок в пригодное состояние для его дальнейшей эксплуатации.
Речь идёт не только об аттракционах, а о благоустройстве, которое мы выполняли с 2001 года. Это благоустройство, которое выполнено на площадке аттракционов, где колесо обозрения, вокруг детского центра «Тропикано», уложенная тротуарная плитка, подпорные стенки, опоры освещения и т. д. Они требовали, чтобы мы это убрали, через суд. Но я считаю, что требования неправильные. Это благоустройство в силу закона перешло в собственность мэрии, но она не хочет этого признавать. Это городское имущество.
Александр Каракулов, учредитель компании «Геопарк»
В августе 2022 году Арбитражный суд Белгородской области в удовлетворении исковых требований отказал. Но не согласившись с решением, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, администрации Белгорода и управление «Белгорблагоустройство» обратились в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами. Истцы попросили решение суда первой инстанции отменить.
В ходе судебного заседания учредитель компании «Геопарк» Александр Каракулов заявил ходатайство о назначении экспертизы на предмет наличия у перечисленных объектов признаков неотделимых (отделимых) улучшений земельного участка.
Я ходатайствовал о проведении экспертизы, которая могла дать оценку, что это за имущество, насколько оно связано с земельным участком, есть ли неразрывная связь или нет. Для суда это было принципиально для принятия решения.
Александр Каракулов, учредитель компании «Геопарк»
Суд ходатайство о проведении экспертизы удовлетворил, но в самый последний момент в апреле текущего года от мэрии Белгорода и Белгорблагоустройства поступили заявления об отказе от апелляционных жалоб и прекращении производства по ним. Суд отказы принял и производство по апелляционным жалобам прекратил.
Определение вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции.
Повторно иск в таком виде подан уже быть не может. Окончательное решение принято. Но не возникнет ли завтра потребность в другом иске, например, не от Белгорблагоустройства, а от мэрии Белгорода — это вполне возможно. Своей цели они не добились. Мы считаем, что городские власти должны нам компенсировать стоимость этого имущества. По этому вопросу идёт другой судебный спор.
Александр Каракулов, учредитель компании «Геопарк»