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В военный госпиталь Белгорода привезли гумпомощь из другого региона

2 мая 2023, 14:13
Фото: 1MI
В груз вошли одежда и обувь, полотенца, постельное бельё и инструменты. Собрали гуманитарную посылку для раненых бойцов орловские профсоюзы, пишет «Орелtimes».
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Военные

В военный госпиталь Белгорода привезли гуманитарную помощь. В посылку вошли одежда и обувь, а также ряд других необходимых вещей. Собирали их орловские профсоюзы.

Как пишет издание, груз доставили и для воинской части, охраняющей границу. Орловцы собрали вещи на сумму в 750 тыс. рублей.

В посылке оказалось 200 пар обуви, более 120 спортивных костюмов и 150 спортивных брюк. Также в неё вошли почти 300 футболок, более 400 пар носков и 150 единиц мужского нижнего белья, полотенца, постельное бельё, сладости и чай, рабочие инструменты.

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#Белгородская область#Белгород#Орловская область#Военные#Общество#Гуманитарная помощь#Одежда#Бельё#Инструменты#Наталья Корявых
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