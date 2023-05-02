В военный госпиталь Белгорода привезли гумпомощь из другого региона

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В военный госпиталь Белгорода привезли гуманитарную помощь. В посылку вошли одежда и обувь, а также ряд других необходимых вещей. Собирали их орловские профсоюзы.
Как пишет издание, груз доставили и для воинской части, охраняющей границу. Орловцы собрали вещи на сумму в 750 тыс. рублей.
В посылке оказалось 200 пар обуви, более 120 спортивных костюмов и 150 спортивных брюк. Также в неё вошли почти 300 футболок, более 400 пар носков и 150 единиц мужского нижнего белья, полотенца, постельное бельё, сладости и чай, рабочие инструменты.