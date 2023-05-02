В военный госпиталь Белгорода привезли гумпомощь из другого региона

В посылке оказалось 200 пар обуви, более 120 спортивных костюмов и 150 спортивных брюк. Также в неё вошли почти 300 футболок, более 400 пар носков и 150 единиц мужского нижнего белья, полотенца, постельное бельё, сладости и чай, рабочие инструменты.