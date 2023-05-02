В Старом Осколе две недели назад пропал молодой мужчина

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
2 мая стало известно о новом пропавшем белгородце. Видели жителя Старого Оскола Григория Утенина в последний раз 17 апреля. С тех пор местонахождение 38-летнего мужчины неизвестно.
Внешность у старооскольца достаточно обычная — тёмно-русые короткие волосы, рост 175 см, плотное телосложение. Во что Григорий Утенин был одет также неизвестно.
Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, позвоните по горячей линии поискового отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.
Ранее мы сообщали о пропавшем 87-летнем мужчине, жителе хутора Ясная Поляна. Его никто не видел с 25 апреля.