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Published Сегодня, 16:01

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В Старом Осколе две недели назад пропал молодой мужчина

2 мая 2023, 16:01
Фото: Соцсети поискового отряда "ЛизаАлерт"
Местонахождение 38-летнего Григория Утенина неизвестно с 17 апреля. Поиск начал отряд «ЛизаАлерт».

2 мая стало известно о новом пропавшем белгородце. Видели жителя Старого Оскола Григория Утенина в последний раз 17 апреля. С тех пор местонахождение 38-летнего мужчины неизвестно.

Внешность у старооскольца достаточно обычная — тёмно-русые короткие волосы, рост 175 см, плотное телосложение. Во что Григорий Утенин был одет также неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, позвоните по горячей линии поискового отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.

Ранее мы сообщали о пропавшем 87-летнем мужчине, жителе хутора Ясная Поляна. Его никто не видел с 25 апреля.

Фото: Соцсети поискового отряда "ЛизаАлерт"
В Белгородской области пропал 87-летний мужчина
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#Кристина Семенчук#Пропал человек#Пропал мужчина#Лиза Алерт#Старый Оскол#Новости Старого Оскола
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