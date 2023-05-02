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В Сети сообщили о гибели двоих белгородцев при выполнении боевых задач в ДНР

2 мая 2023, 07:17
Фото: 1MI
Сообщается о гибели жителей Старооскольского горокруга Алексея Пруцева и Артёма Арсеньева. Информацией поделились в Telegram-канале «Официальный Старый Оскол».
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СВО

Стало известно о гибели двоих жителей Белгородской области в ходе СВО. Сообщается о смерти старооскольцев Алексея Пруцева и Артёма Арсеньева. Они погибли при выполнении боевых задач в ДНР. Дата смерти мужчин неизвестна.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб Виталий Кравченко — молодой житель Краснояружского района. Попрощались с военнослужащим в конце апреля.

До этого стало известно о смерти старооскольца Артёма Кузнецова. Он погиб 20 октября в ЛНР. Похоронили мужчину 24 апреля.

Фото: Telegram-канал «Официальный Старый Оскол»
Молодой белгородец погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#СВО#Спецоперация#Военный#Гибель#Новости Старого Оскола#ДНР
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