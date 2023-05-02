В Сети сообщили о гибели двоих белгородцев при выполнении боевых задач в ДНР

Стало известно о гибели двоих жителей Белгородской области в ходе СВО. Сообщается о смерти старооскольцев Алексея Пруцева и Артёма Арсеньева. Они погибли при выполнении боевых задач в ДНР. Дата смерти мужчин неизвестна.