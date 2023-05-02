В Сети сообщили о гибели двоих белгородцев при выполнении боевых задач в ДНР

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Стало известно о гибели двоих жителей Белгородской области в ходе СВО. Сообщается о смерти старооскольцев Алексея Пруцева и Артёма Арсеньева. Они погибли при выполнении боевых задач в ДНР. Дата смерти мужчин неизвестна.
Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб Виталий Кравченко — молодой житель Краснояружского района. Попрощались с военнослужащим в конце апреля.
До этого стало известно о смерти старооскольца Артёма Кузнецова. Он погиб 20 октября в ЛНР. Похоронили мужчину 24 апреля.