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В полиции сообщили подробности о задержанных в Белгороде парнях с муляжами оружия

2 мая 2023, 08:01
Фото: «Фонарь»

Полиция в Белгороде задержала двоих молодых людей с муляжами оружия

При себе у одного из задержанных обнаружили тренировочные резиновые макеты пистолета и двух ножей. Молодые люди заявили, что хотели попасть на крышу, чтобы сфотографироваться, сообщили в региональном УМВД.

Полиция задержала белгородцев, которые хотели залезть на крышу дома с муляжами оружия. Парни заявили, что хотели там сфотографироваться.

30 апреля в правоохранительные органы пришло сообщение о том, что на улице Макаренко трое молодых людей сорвали замок на техническом этаже МКД. Двоим из них не дал скрыться свидетель, ещё один парень сбежал.

18-летнего и 19-летнего белгородцев, сорвавших замок, задержали. При себе у одного из них нашли тренировочные резиновые макеты пистолета и двух ножей.

По словам задержанных, на крыше они планировали сделать фото. Вещи законным владельцам вернули.

По факту повреждения замка проводится проверка. Скрывшегося парня разыскивают.

Трое молодых людей хотели проникнуть на крышу дома с муляжами оружия в Белгороде
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Происшествия#Оружие#Задержание#Муляжи
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