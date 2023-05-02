В полиции сообщили подробности о задержанных в Белгороде парнях с муляжами оружия

Полиция в Белгороде задержала двоих молодых людей с муляжами оружия

При себе у одного из задержанных обнаружили тренировочные резиновые макеты пистолета и двух ножей. Молодые люди заявили, что хотели попасть на крышу, чтобы сфотографироваться, сообщили в региональном УМВД.