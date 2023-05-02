В полиции сообщили подробности о задержанных в Белгороде парнях с муляжами оружия

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Полиция задержала белгородцев, которые хотели залезть на крышу дома с муляжами оружия. Парни заявили, что хотели там сфотографироваться.
30 апреля в правоохранительные органы пришло сообщение о том, что на улице Макаренко трое молодых людей сорвали замок на техническом этаже МКД. Двоим из них не дал скрыться свидетель, ещё один парень сбежал.
18-летнего и 19-летнего белгородцев, сорвавших замок, задержали. При себе у одного из них нашли тренировочные резиновые макеты пистолета и двух ножей.
По словам задержанных, на крыше они планировали сделать фото. Вещи законным владельцам вернули.
По факту повреждения замка проводится проверка. Скрывшегося парня разыскивают.