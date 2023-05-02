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В Москве напали на уроженца Белгорода — баскетболиста Алексея Шведа

2 мая 2023, 10:19
Фото: cskabasket.ru
Алексей Швед

Баскетболист Швед пострадал от нападения хулиганов

Происшествие случилось вечером 1 мая. Спортсмен получил черепно-мозговую травму. По информации пресс-службы ЦСКА, Алексей Швед обратился в полицию.

Вечером 1 мая на баскетболиста Алексея Шведа в Москве напали неизвестные. Произошло это, когда спортсмен выходил из ресторана.

Швед из-за падения получил черепно-мозговую травму, его доставили в больницу. Известно, что баскетболист обратился в полицию для расследования инцидента.

В пресс-службе ЦСКА сообщили, что из-за травмы Швед не сможет участвовать в ближайших матчах команды.

Алексей Швед — 34-летний уроженец Белгорода. Баскетболом он начал заниматься в СДЮШОР №1. С 2021 года играет за ЦСКА (Москва). Является бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года.

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#Инна Рогова#Нападение#Хулиганы#Баскетболист#Цска#Ресторан#Травма#Происшествия#Белгород#Москва#Алексей Швед
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