В Москве напали на уроженца Белгорода — баскетболиста Алексея Шведа

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Вечером 1 мая на баскетболиста Алексея Шведа в Москве напали неизвестные. Произошло это, когда спортсмен выходил из ресторана.
Швед из-за падения получил черепно-мозговую травму, его доставили в больницу. Известно, что баскетболист обратился в полицию для расследования инцидента.
В пресс-службе ЦСКА сообщили, что из-за травмы Швед не сможет участвовать в ближайших матчах команды.
Алексей Швед — 34-летний уроженец Белгорода. Баскетболом он начал заниматься в СДЮШОР №1. С 2021 года играет за ЦСКА (Москва). Является бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года.