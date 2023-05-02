В истории со смертельным ДТП в Белгороде появились новые детали

В Белгороде возбудили уголовное дело из-за смертельного ДТП с тремя авто

Авария произошла рано утром 27 апреля. Изначально сообщалось, что столкнулись две иномарки, однако позже выяснилось, что ещё одним участником ДТП был грузовик. Его водитель с места аварии скрылся, сообщили в региональном управлении МВД.