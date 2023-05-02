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В истории со смертельным ДТП в Белгороде появились новые детали

2 мая 2023, 08:29
Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород"

В Белгороде возбудили уголовное дело из-за смертельного ДТП с тремя авто

Авария произошла рано утром 27 апреля. Изначально сообщалось, что столкнулись две иномарки, однако позже выяснилось, что ещё одним участником ДТП был грузовик. Его водитель с места аварии скрылся, сообщили в региональном управлении МВД.
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ДТП

На улице Сумской в Белгороде утром 27 апреля произошла авария с участием трёх машин. На месте погибла автомобилистка. В МВД сообщили новые подробности смертельной аварии.

Изначально речь шла о столкновении двух иномарок — Opel Corsa и Toyota Camry. Однако спустя время выяснилось, что ещё одним участником аварии был грузовик. Водитель скрылся с места происшествия, но 64-летнего мужчину задержали по горячим следам.

Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Наказание по статье — до пяти лет тюрьмы. Обстоятельства происшествия продолжают устанавливать.

Напомним, что в аварии погибла женщина 1977 года рождения. Она была за рулём Opel.

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