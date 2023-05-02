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В белгородской полиции прокомментировали судебные разбирательства с УК «ЖилСервис»

2 мая 2023, 12:41
Фото: 1MI
ООО УК «ЖилСервис» обратилось в Арбитражный суд с иском к УМВД по Белгородской области. В пресс-службе полиции Бел.Ру прокомментировали ситуацию.
Сюжет
Суд

Согласно материалам арбитражного суда, УК «ЖилСервис» требует через суд от УМВД по Белгородской области 868 тыс. рублей задолженности за содержание и ремонт общего имущества за период с января 2021 года по декабрь 2022 года. Кроме того, коммунальщики хотят пени в размере 145 тыс. рублей и покрытие расходов по госпошлине.

Бел.Ру направило запрос в пресс-службу УМВД по региону. Косвенно информацию о судебном разбирательстве нам подтвердили, добавив следующее:

Информация о результатах рассмотрения искового заявления подлежит размещению на сайте информационной системы арбитражных судов «Электронное правосудие».

Бел.Ру также направило запрос в УК — на указанный на сайте компании электронный почтовый ящик. Спустя неделю ответ на него мы так и не получили. В приёмной нас попросили связаться с ними в четверг 4 мая, что редакция и сделает.

Напомним, что Арбитражный суд Белгородской области возбудил производство по делу. Собеседование сторон пройдёт 18 мая, тогда же проведут и предварительное судебное заседание.

Коммунальщики хотят отсудить у белгородского УМВД миллион рублей
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#Артем Черненко#Мвд#Суд#Управляющая компания «ЖилСервис»#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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