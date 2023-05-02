В белгородской полиции прокомментировали судебные разбирательства с УК «ЖилСервис»

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Согласно материалам арбитражного суда, УК «ЖилСервис» требует через суд от УМВД по Белгородской области 868 тыс. рублей задолженности за содержание и ремонт общего имущества за период с января 2021 года по декабрь 2022 года. Кроме того, коммунальщики хотят пени в размере 145 тыс. рублей и покрытие расходов по госпошлине.
Бел.Ру направило запрос в пресс-службу УМВД по региону. Косвенно информацию о судебном разбирательстве нам подтвердили, добавив следующее:
Информация о результатах рассмотрения искового заявления подлежит размещению на сайте информационной системы арбитражных судов «Электронное правосудие».
Бел.Ру также направило запрос в УК — на указанный на сайте компании электронный почтовый ящик. Спустя неделю ответ на него мы так и не получили. В приёмной нас попросили связаться с ними в четверг 4 мая, что редакция и сделает.
Напомним, что Арбитражный суд Белгородской области возбудил производство по делу. Собеседование сторон пройдёт 18 мая, тогда же проведут и предварительное судебное заседание.