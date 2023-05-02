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В Белгородской области отметили лучших юных инспекторов движения

2 мая 2023, 11:53
Фото: Фонд "Поколение"
В Губкине наградили победителей ежегодного областного конкурса «Безопасное колесо». На протяжении нескольких лет региональный конкурс юных инспекторов движения проходит при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча.
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Пдд

6 марта организация Юных инспекторов движения (ЮИД) России отметила своё 50-летие. За последние 10 лет количество её участников в Белгородской области выросло более чем на треть, и сейчас превышает 5 000. Конкурс «Безопасное колесо» проводится ежегодно, а участвуют в нём отряды ЮИД из всех муниципалитетов региона.

В этом году конкурс проходил с 24 по 28 апреля в два этапа. Первый прошёл в дистанционном формате, на котором школьники продемонстрировали свои знания правил дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности и алгоритм действий при оказании первой медицинской помощи. Завершением заочного этапа стало выступление агитбригад «ЮИД-50! Всегда по ПРАВИЛАМ!».

28 апреля на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Орлёнок» собрались 23 команды из муниципалитетов Белгородской области. Здесь состоялся очный этап состязания за звание лучшего отряда юных инспекторов движения области.

Фото: Фонд "Поколение"

Ребята показали себя в самых зрелищных конкурсных испытаниях: «Автогородок» и фигурное вождение велосипеда. А свой творческий потенциал они смогли раскрыть в конкурсе агитбригад, тематических плакатов, а также в акции «Письмо Герою».

«Конкурс помогает прививать детям навыки безопасного поведения на дорогах. Как правильно управлять велосипедом, как оказать первую медицинскую помощь пострадавшему в опасной ситуации на дороге, какой информацией по правилам дорожного движения нужно владеть для предотвращения несчастных случаев — всё это необходимо знать, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь», — сказал старший инспектор УГИБДД МВД РФ, майор полиции Владимир Дубинин.

В итоге, по результатам конкурсных испытаний третье место заняла команда ЮИД города Белгорода, второе место — команда Грайворонского горокруга. Лучшим в этом году стал отряд ЮИДовцев из города Старого Оскола.

Главной наградой станет участие в федеральном этапе конкурса ЮИД. А все победители и призёры конкурса получили призы и подарки, которые были приобретены на средства фонда «Поколение».

«Каждый ЮИДовец не только знает дорожную азбуку, может оказать первую доврачебную медпомощь, отменно управляет велосипедом, является артистом и помощником Госавтоинспекции, он просто дисциплинированный участник дорожного движения, который показывает сверстникам положительный пример, делая мир вокруг нас безопасней», — отметил помощник депутата ГосДумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

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#Кристина Семенчук#Юид#Подарки#Пдд#Конкурс#Общество#Белгородская область
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