В Белгородской области отметили лучших юных инспекторов движения

В этом году конкурс проходил с 24 по 28 апреля в два этапа. Первый прошёл в дистанционном формате, на котором школьники продемонстрировали свои знания правил дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности и алгоритм действий при оказании первой медицинской помощи. Завершением заочного этапа стало выступление агитбригад «ЮИД-50! Всегда по ПРАВИЛАМ!».