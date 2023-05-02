В белгородском правительстве прокомментировали перестановки в минфине

О назначении Натальи Шаролаповой Бел.Ру сообщало накануне. Ранее она была главой регионального управления государственного финансового контроля. Известно, что Шаролапова до переезда в Белгородскую область работала вместе с Вячеславом Гладковым в администрации города Заречного в Пензенской области.