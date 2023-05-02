В белгородском правительстве прокомментировали перестановки в минфине

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В правительстве Белгородской области подтвердили кадровые перестановки. Владимир Боровик больше не является министром финансов и бюджетной политики региона. Врио министра назначена Наталья Шаролапова.
Владимир Боровик курировал отрасль в регионе с 1996 года. По информации пресс-службы правительства, он «продолжит эту работу в должности заместителя губернатора».
О назначении Натальи Шаролаповой Бел.Ру сообщало накануне. Ранее она была главой регионального управления государственного финансового контроля. Известно, что Шаролапова до переезда в Белгородскую область работала вместе с Вячеславом Гладковым в администрации города Заречного в Пензенской области.