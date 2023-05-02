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В белгородском правительстве прокомментировали перестановки в минфине

2 мая 2023, 12:03
Фото: 1MI

Владимир Боровик продолжит работу в белгородском правительстве как замгубернатора

Владимир Боровик больше не возглавляет министерство финансов и бюджетной политики региона. Как ранее сообщало Бел.Ру, врио министра стала Наталья Шаролапова. По информации правительства, Боровик продолжит работу в должности замгубернатора.

В правительстве Белгородской области подтвердили кадровые перестановки. Владимир Боровик больше не является министром финансов и бюджетной политики региона. Врио министра назначена Наталья Шаролапова.

Владимир Боровик курировал отрасль в регионе с 1996 года. По информации пресс-службы правительства, он «продолжит эту работу в должности заместителя губернатора».

О назначении Натальи Шаролаповой Бел.Ру сообщало накануне. Ранее она была главой регионального управления государственного финансового контроля. Известно, что Шаролапова до переезда в Белгородскую область работала вместе с Вячеславом Гладковым в администрации города Заречного в Пензенской области.

В Белгородской области назначили нового врио министра финансов и бюджетной политики
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#Инна Рогова#Перестановки#Кадровые перестановки#Правительство#Министерство финансов и бюджетной политики#Политика#Белгородская область#Владимир боровик#Наталья Шаролапова
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