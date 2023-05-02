В Белгороде в честь Дня Победы проведут легкоатлетическую эстафету

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В Белгороде пройдёт легкоатлетическая эстафета. Она приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Запланировано спортивное мероприятие на 8 мая.
И женщины, и мужчины пробегут по 200 метров. Участвовать смогут и сборные команды коллективов и учебных заведений города. Старт и финиш будут на стадионе спорткомплекса БГТУ им. Шухова. Начало — 8 мая в 10:00.
Маршрут эстафеты состоит из 12 этапов. К соревнованиям допустят участников из вузов и ссузов, трудовые коллективы, учащихся 8–11-х классов, клубы любителей бега. Команда должна состоять из восьми человек — четверых мужчин и четырёх женщин.
Победителей определят по лучшему времени прохождения всех этапов эстафеты. Командам же дадут право на участие в областной осенней легкоатлетической эстафете губернатора. Призёров наградят дипломами соответствующих степеней, кубками и медалями.
Для участия необходима предварительная регистрация. Заявки, заверенные врачом, подаются в МБУДО ДЮСШ №2 до 7 мая. Направить их можно по адресу электронной почты [email protected].