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В Белгороде в честь Дня Победы проведут легкоатлетическую эстафету

2 мая 2023, 10:44
Фото: 1MI
Спортивное мероприятие запланировано на 8 мая. Маршрут эстафеты состоит из 12 этапов. Бежать участники будут 200 метров, сообщили в управлении физической культуры и спорта администрации Белгорода.

В Белгороде пройдёт легкоатлетическая эстафета. Она приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Запланировано спортивное мероприятие на 8 мая.

И женщины, и мужчины пробегут по 200 метров. Участвовать смогут и сборные команды коллективов и учебных заведений города. Старт и финиш будут на стадионе спорткомплекса БГТУ им. Шухова. Начало — 8 мая в 10:00.

Маршрут эстафеты состоит из 12 этапов. К соревнованиям допустят участников из вузов и ссузов, трудовые коллективы, учащихся 8–11-х классов, клубы любителей бега. Команда должна состоять из восьми человек — четверых мужчин и четырёх женщин.

Победителей определят по лучшему времени прохождения всех этапов эстафеты. Командам же дадут право на участие в областной осенней легкоатлетической эстафете губернатора. Призёров наградят дипломами соответствующих степеней, кубками и медалями.

Для участия необходима предварительная регистрация. Заявки, заверенные врачом, подаются в МБУДО ДЮСШ №2 до 7 мая. Направить их можно по адресу электронной почты [email protected].

Фото: «Физкультура и спорт в Белгороде» ВК
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#Наталья Корявых#Белгород#Белгородская область#Новости Белгорода#Город#Спорт#Эстафета#Бег#Мероприятие
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