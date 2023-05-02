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В Белгороде открыли центр для работы с детьми и подростками из группы риска

2 мая 2023, 14:04
Фото: 1MI
В областном центре появилось место для социализации детей и подростков #Я_ДОМА. Работу организовали и для тех, кто попал в непростую жизненную ситуацию, сообщили в мэрии.
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Дети

В Белгороде открылся центр социализации детей и подростков #Я_ДОМА. Его создали для работы с детьми и подростками из группы риска и теми, кто попал в непростую жизненную ситуацию.

Находится организация на ул. Преображенской, 78. Там дети смогут провести время в неформальной обстановке с пользой. В центре организовали работу по творческому, профориентационному направлениям, помощи с освоением школьной программы и социальной адаптации.

Более того, в рамках работы центра запустили федеральный проект «Уличная социальная служба». Его реализуют в рамках программы «Подростки России». Курирует её детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Планируется, что педагоги-психологи начнут общаться с подростками на улицах. Детей хотят привлечь на культурные и спортивные площадки города.

Фото: мэрия Белгорода
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Дети#Город#Подростки#Социальная адаптация#Мэрия#Центр социализации детей и подростков#Новости Белгорода
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