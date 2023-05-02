В Белгороде открыли центр для работы с детьми и подростками из группы риска

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В Белгороде открылся центр социализации детей и подростков #Я_ДОМА. Его создали для работы с детьми и подростками из группы риска и теми, кто попал в непростую жизненную ситуацию.
Находится организация на ул. Преображенской, 78. Там дети смогут провести время в неформальной обстановке с пользой. В центре организовали работу по творческому, профориентационному направлениям, помощи с освоением школьной программы и социальной адаптации.
Более того, в рамках работы центра запустили федеральный проект «Уличная социальная служба». Его реализуют в рамках программы «Подростки России». Курирует её детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Планируется, что педагоги-психологи начнут общаться с подростками на улицах. Детей хотят привлечь на культурные и спортивные площадки города.