Убытки аквапарка в Белгороде превысили 82 млн рублей

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
ООО «Белгородский аквапарк» работает в Белгороде с 2016 года. Согласно данным государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности, выручка организации в 2022 году составила 182 млн рублей, годом ранее компания заработала 196 млн рублей. Убытки компании превысили 82 млн 424 тыс. рублей.
Как указано в пояснении к отчёту о финансовых результатах компании за 2022 год, убыток стал результатом недополучения организацией возможного дохода в связи со снижением посещаемости в весенне-осенний период. Также в пояснении указано, что, несмотря на сокращённый режим работы аквапарка в весенне-осенний период, компания сохранила уровень зарплаты и численность работников.
Напомним, что по итогам 2021 года чистый убыток составлял 48 млн рублей. В 2020 году чистый убыток аквапарка превышал 105 млн рублей, выручка от продажи составляла 111 млн рублей.
Принадлежит аквапарк компании «Мастерфест», где совладельцами выступают Владимир Зотов (77,5%) и Лариса Ковалёва.