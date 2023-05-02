Убытки аквапарка в Белгороде превысили 82 млн рублей

Как указано в пояснении к отчёту о финансовых результатах компании за 2022 год, убыток стал результатом недополучения организацией возможного дохода в связи со снижением посещаемости в весенне-осенний период. Также в пояснении указано, что, несмотря на сокращённый режим работы аквапарка в весенне-осенний период, компания сохранила уровень зарплаты и численность работников.