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Убытки аквапарка в Белгороде превысили 82 млн рублей

2 мая 2023, 12:26
Фото: 1MI
Выручка компании по итогам 2022 года составила 182 млн рублей.

ООО «Белгородский аквапарк» работает в Белгороде с 2016 года. Согласно данным государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности, выручка организации в 2022 году составила 182 млн рублей, годом ранее компания заработала 196 млн рублей. Убытки компании превысили 82 млн 424 тыс. рублей.

Как указано в пояснении к отчёту о финансовых результатах компании за 2022 год, убыток стал результатом недополучения организацией возможного дохода в связи со снижением посещаемости в весенне-осенний период. Также в пояснении указано, что, несмотря на сокращённый режим работы аквапарка в весенне-осенний период, компания сохранила уровень зарплаты и численность работников.

Напомним, что по итогам 2021 года чистый убыток составлял 48 млн рублей. В 2020 году чистый убыток аквапарка превышал 105 млн рублей, выручка от продажи составляла 111 млн рублей.

Принадлежит аквапарк компании «Мастерфест», где совладельцами выступают Владимир Зотов (77,5%) и Лариса Ковалёва.

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#Алина Харина#Белгородская область#Аквапарк#Убытки#Экономика#Белгородский бизнес#Эксклюзив
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