Третий за день: МЧС сообщило об обстреле посёлка в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге попал под обстрел ВСУ. Официальной информации о том, есть ли пострадавшие и разрушения, пока нет.
С утра 2 мая это как минимум второй обстрел в Шебекинском горокруге и третий — в регионе. Под огнём ВСУ также были Щетиновка в Белгородском районе и Красное в Шебекинском горокруге. О последствиях происшествий не сообщалось.
Обстрел 2 мая был и в соседней Курской области. Повреждения в посёлке Тёткино получили семь домов. В населённом пункте зафиксировали десять прилётов.