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Третий за день: МЧС сообщило об обстреле посёлка в Белгородской области

2 мая 2023, 09:30
Фото: Bel.ru

Ленинский в Белгородской области попал под огонь ВСУ

С утра 2 мая это как минимум второй обстрел в Шебекинском горокруге и третий — в регионе. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения.
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Обстрел

Посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге попал под обстрел ВСУ. Официальной информации о том, есть ли пострадавшие и разрушения, пока нет.

С утра 2 мая это как минимум второй обстрел в Шебекинском горокруге и третий — в регионе. Под огнём ВСУ также были Щетиновка в Белгородском районе и Красное в Шебекинском горокруге. О последствиях происшествий не сообщалось.

Обстрел 2 мая был и в соседней Курской области. Повреждения в посёлке Тёткино получили семь домов. В населённом пункте зафиксировали десять прилётов.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Ленинский
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