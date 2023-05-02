Стала известна судьба инсталляций в Белгороде после цветочного фестиваля

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
1 мая в Белгороде завершился трёхдневный фестиваль «Река в цвету». Местная жительница Ярослава поинтересовалась у градоначальника — что будет с цветочными инсталляциями теперь?
Валентин Демидов рассказал как проходит уборка конструкций после праздника — начали её уже сегодня, 2 мая. Как выяснилось, некоторые фигуры останутся в центре Белгорода до конца сезона. Речь идёт о сове, зелёном сердце, воробьях, зайцах и божьих коровках. Останутся с белгородцами и понтонные сцены — новинка фестиваля в этом году.
Цветы, которыми были украшены лодки, мы перевезли в теплицу, затем они будут высажены на городские клумбы. Плавучие композиции, которые сейчас находятся на реке, останутся там же, только мы их соберём в другую композицию.
Валентин Демидов, мэр Белгород
Мэр также добавил, что сейчас в областном центре начинается подготовка ко Дню Победы. Совсем скоро в городе появятся новые украшения.