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Published Сегодня, 16:57

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Стала известна судьба инсталляций в Белгороде после цветочного фестиваля

2 мая 2023, 16:57
Фото: администрация Белгорода
Что оставит после себя «Река в цвету», а что — нет, рассказал мэр города Валентин Демидов.

1 мая в Белгороде завершился трёхдневный фестиваль «Река в цвету». Местная жительница Ярослава поинтересовалась у градоначальника — что будет с цветочными инсталляциями теперь?

Валентин Демидов рассказал как проходит уборка конструкций после праздника — начали её уже сегодня, 2 мая. Как выяснилось, некоторые фигуры останутся в центре Белгорода до конца сезона. Речь идёт о сове, зелёном сердце, воробьях, зайцах и божьих коровках. Останутся с белгородцами и понтонные сцены — новинка фестиваля в этом году.

Цветы, которыми были украшены лодки, мы перевезли в теплицу, затем они будут высажены на городские клумбы. Плавучие композиции, которые сейчас находятся на реке, останутся там же, только мы их соберём в другую композицию.
Валентин Демидов, мэр Белгород

Мэр также добавил, что сейчас в областном центре начинается подготовка ко Дню Победы. Совсем скоро в городе появятся новые украшения.

Как прошёл первый день фестиваля «Река в цвету» в Белгороде
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#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Река в цвету#Фестиваль
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