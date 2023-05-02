Стала известна судьба инсталляций в Белгороде после цветочного фестиваля

Валентин Демидов рассказал как проходит уборка конструкций после праздника — начали её уже сегодня, 2 мая. Как выяснилось, некоторые фигуры останутся в центре Белгорода до конца сезона. Речь идёт о сове, зелёном сердце, воробьях, зайцах и божьих коровках. Останутся с белгородцами и понтонные сцены — новинка фестиваля в этом году.