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«Смотреть нечего, кроме Чебурашки». Гладков — о проблемах белгородских кинотеатров

2 мая 2023, 09:13
Фото: 1MI

Губернатор Гладков рассказал о проблемах белгородских кинотеатров из-за санкций

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков рассказал, с какими проблемами кинотеатры региона столкнулись из-за санкций.
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Санкции

Выслушав доклад бизнес-омбудсмена Вадима Епанчинцева, который сообщил, что кинотеатры в регионе «при смерти», Вячеслав Гладков отметил, что возникшие во время СВО проблемы нельзя сравнивать с проблемами ковидных времён. Касается это и кинотеатров.

Главная проблема кинотеатров — то, что зарубежный прокат практически невозможен. Всё встало. Нечего смотреть. Люди практически не идут, за исключением Нового года и «Чебурашки». Поэтому перекладывать полностью проблему с социальным предпринимательством нельзя. Частные случаи есть, но в целом социальный бизнес как работал, так и работает.
Вячеслав Гладков

Губернатор также отметил, что при закрытых школах растёт потребность в занятости людей. Поэтому частные бассейны, с которыми тоже возникли проблемы, сейчас очень востребованы, и проблему эту нужно решать. Поручение Гладков дал своим замам.

Напомним, что в Белгородской области «Чебурашка» действительно собрал кассовые сборы больше всех остальных картин. Которых, к слову, практически и не было. Тем не менее, позже санкции не помешали кинотеатрам показать у себя вторую часть «Аватара».

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#Артем Черненко#Общество#Чебурашка#Кино#Санкции#Белгородский бизнес#Белгородская область#Губернатор#Вячеслав Гладков
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