«Смотреть нечего, кроме Чебурашки». Гладков — о проблемах белгородских кинотеатров

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Выслушав доклад бизнес-омбудсмена Вадима Епанчинцева, который сообщил, что кинотеатры в регионе «при смерти», Вячеслав Гладков отметил, что возникшие во время СВО проблемы нельзя сравнивать с проблемами ковидных времён. Касается это и кинотеатров.
Главная проблема кинотеатров — то, что зарубежный прокат практически невозможен. Всё встало. Нечего смотреть. Люди практически не идут, за исключением Нового года и «Чебурашки». Поэтому перекладывать полностью проблему с социальным предпринимательством нельзя. Частные случаи есть, но в целом социальный бизнес как работал, так и работает.
Вячеслав Гладков
Губернатор также отметил, что при закрытых школах растёт потребность в занятости людей. Поэтому частные бассейны, с которыми тоже возникли проблемы, сейчас очень востребованы, и проблему эту нужно решать. Поручение Гладков дал своим замам.
Напомним, что в Белгородской области «Чебурашка» действительно собрал кассовые сборы больше всех остальных картин. Которых, к слову, практически и не было. Тем не менее, позже санкции не помешали кинотеатрам показать у себя вторую часть «Аватара».