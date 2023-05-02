Семь домов пострадало в результате обстрелов курского приграничья

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
ВСУ обстреляли курский посёлок Тёткино. Среди мирных жителей пострадавших нет, однако есть разрушения, пишет издание со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.
При обстреле повреждения получили семь домовладений. Пострадали крыши, фасады, окна и заборы. Задело также газовую трубу. Всего в населённом пункте зафиксировали десять прилётов. Специалисты уже приступили к ремонтным работам.
Ранее сообщалось об обстреле белгородской Щетиновки со стороны Украины. Местные жители получили соответствующую рассылку от РСЧС. Официальных комментариев по происшествию нет.