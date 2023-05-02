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Семь домов пострадало в результате обстрелов курского приграничья

2 мая 2023, 07:33
Фото: Telegram-канал Романа Старовойта
Под огонь ВСУ в очередной раз попал посёлок Тёткино. Зафиксировали десять прилётов. Среди мирных жителей пострадавших нет, сообщают «Курские известия».
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Обстрел

ВСУ обстреляли курский посёлок Тёткино. Среди мирных жителей пострадавших нет, однако есть разрушения, пишет издание со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.

При обстреле повреждения получили семь домовладений. Пострадали крыши, фасады, окна и заборы. Задело также газовую трубу. Всего в населённом пункте зафиксировали десять прилётов. Специалисты уже приступили к ремонтным работам.

Ранее сообщалось об обстреле белгородской Щетиновки со стороны Украины. Местные жители получили соответствующую рассылку от РСЧС. Официальных комментариев по происшествию нет.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта
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