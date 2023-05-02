Родители мобилизованных белгородцев потребовали путёвки к морю

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Вячеслава Гладкова удивил вопрос, и он ответил на него отрицательно, так как это исключительно детский лагерь, взрослые там не отдыхают.
Вы должны обратиться к главе муниципального района или города, где вы живёте. На первую смену списки сформированы. Родители — точно нет, это не та история. Если вы подходите по возрасту — обращайтесь, постараемся оказать содействие.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в 2023 году на работу «Бригантины Белогорья» выделят 288 млн рублей. В 2024 и 2025 годах на эти цели направят ещё по 136,6 млн рублей.
В первой смене летнего лагеря отдохнут 277 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Приоритет получают дети мобилизованных и жителей приграничных территорий, а также дети из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.