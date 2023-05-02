РЭО: Фосфогипс в рамках ЭЗЦ направят на строительство автодорог

В российском правительстве в 2022 году была утверждена отраслевая программа, получившая название «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». Она предусматривает, что до 2024 года доля вторсырья в российской промышленности достигнет 15 процентов, а до 2030-го – 34 процентов.