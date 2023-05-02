РЭО: Фосфогипс в рамках ЭЗЦ направят на строительство автодорог

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Речь идет, в частности, о фосфогипсе – вторичном продукте, который образуется при производстве удобрений, и продуктах, которые получаются при его утилизации. Запланировано применение фосфогипса в ЖКХ, строительной и сельскохозяйственной отраслях, а также в ряде иных. Представители РАПУ и РЭО будут отслеживать результаты работы, пишет gorod55.ru.
Руководитель РЭО Денис Буцаев сообщил о том, что соглашение с ассоциацией предусматривает исполнение отраслевых программ применения вторсырья и вторичных продуктов в отраслях экономики и федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
По словам Буцаева, фосфогипс применяют в нашей стране в виде удобрения. Его используют для производства стройматериалов, а также в качестве инновационного дорожно-строительного материала в процессе создания устойчивого к сложным климатическим условиям дорожного полотна.
В 2021 году в Российской Федерации образовалось свыше 12 миллионов тонн фосфогипса, и на утилизацию направили 3,2 миллиона, отметил глава РЭО.
Максимизация применения вторичных ресурсов и их переработки является одним из приоритетов для компаний по производству минудобрений, заявил в свою очередь исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов. Он выразил глубокую уверенность в том, что партнерство с РЭО позволит достичь больших успехов в направлении утилизации вторичных ресурсов.
Из заявления директора по технологиям РЭО Олега Шияновского следует, что будут изучены возможности применения финансовых инструментов оператора с целью развития инфраструктуры использования фосфогипса с соблюдением всех действующих в нашей стране нормативно-правовых актов.
В российском правительстве в 2022 году была утверждена отраслевая программа, получившая название «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». Она предусматривает, что до 2024 года доля вторсырья в российской промышленности достигнет 15 процентов, а до 2030-го – 34 процентов.