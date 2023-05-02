Премьера остросюжетного сериала «Операция „Неман“» состоялась в Музее Победы

«На съемках мы и мокли, и мерзли, но я вспоминаю этот период как прекрасное время! Собралась отличная команда на экране, настоящая боевая единица: Таманцев, Алехин, Блинов и Басос. И это было очень важно для того, чтобы сработал сценарий и история понравилась зрителям. Фишка сериала в том, что в нем поднимается тема работы нашей контрразведки, которая пока не очень хорошо раскрыта в отечественном кинематографе. У нас была задача показать, воссоздать тяжелые будни этих людей, рассказать, как все было на самом деле. Это важно для всех нас, особенно для молодежи», — подчеркнул актер Александр Дуденков.