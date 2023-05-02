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Пострадавший дом, кадровые перестановки и нашумевшую инсталляцию обсуждали белгородцы

2 мая 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Количество пострадавших квартир на ул. Шаландина в Белгороде выросло, Владимир Боровик больше не возглавляет белгородское министерство финансов, а «человека-выблевку» в Старом Осколе в Центре современного искусства решили перенести в другой зал.

Пострадавшие квартиры

Количество квартир, пострадавших в результате падения авиабомбы на улице Шаландина, выросло до 19. Стало известно о семи новых квартирах, где зафиксировали повреждения. Пять из них придётся восстанавливать полностью. В остальных планируют сделать ремонт до 15 мая.

Мэр Валентин Демидов рассказал о ходе восстановления разрушенного обстрелами жилья. За неделю в Белгороде восстановили два жилых помещения. В работе остаются ещё 38. Сроки ремонта домов на ул. Луначарского и Славянской перенесли. Приступить к работам мешала погода.

Количество пострадавших квартир на Шаландина в Белгороде увеличилось до 19
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Кадровые перестановки

Владимир Боровик больше не возглавляет белгородское министерство финансов и бюджетной политики. Однако он продолжит работу в региональном правительстве как заместитель губернатора Вячеслава Гладкова.

Боровик курировал отрасль в регионе с 1996 года. Врио министра тем временем назначили Наталью Шаролапову. Ранее она руководила региональным управлением государственного финансового контроля.

В белгородском правительстве прокомментировали перестановки в минфине
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Переезд «человека-выблевки»

Нашумевшую инсталляцию в Центре современного искусства в Старом Осколе решили перенести. Теперь посмотреть на скульптуру выйдет только в рамках экскурсии с возрастным ограничением 18+.

Представители ЦСИ «Быль» рассказали, что инсталляцию испортили вандалы, «исказив её и использовав фото некорректного образа человеческих страхов для глумления и хэйта».

«Человека-выблевку» в Старом Осколе уберут в другой зал и покажут только на экскурсии
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