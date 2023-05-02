Пострадавший дом, кадровые перестановки и нашумевшую инсталляцию обсуждали белгородцы

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Количество квартир, пострадавших в результате падения авиабомбы на улице Шаландина, выросло до 19. Стало известно о семи новых квартирах, где зафиксировали повреждения. Пять из них придётся восстанавливать полностью. В остальных планируют сделать ремонт до 15 мая.
Мэр Валентин Демидов рассказал о ходе восстановления разрушенного обстрелами жилья. За неделю в Белгороде восстановили два жилых помещения. В работе остаются ещё 38. Сроки ремонта домов на ул. Луначарского и Славянской перенесли. Приступить к работам мешала погода.
Владимир Боровик больше не возглавляет белгородское министерство финансов и бюджетной политики. Однако он продолжит работу в региональном правительстве как заместитель губернатора Вячеслава Гладкова.
Боровик курировал отрасль в регионе с 1996 года. Врио министра тем временем назначили Наталью Шаролапову. Ранее она руководила региональным управлением государственного финансового контроля.
Нашумевшую инсталляцию в Центре современного искусства в Старом Осколе решили перенести. Теперь посмотреть на скульптуру выйдет только в рамках экскурсии с возрастным ограничением 18+.
Представители ЦСИ «Быль» рассказали, что инсталляцию испортили вандалы, «исказив её и использовав фото некорректного образа человеческих страхов для глумления и хэйта».