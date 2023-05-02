Пострадавший дом, кадровые перестановки и нашумевшую инсталляцию обсуждали белгородцы

Количество квартир, пострадавших в результате падения авиабомбы на улице Шаландина, выросло до 19. Стало известно о семи новых квартирах, где зафиксировали повреждения. Пять из них придётся восстанавливать полностью. В остальных планируют сделать ремонт до 15 мая.