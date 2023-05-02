Под Белгородом назначили новую встречу по очистным сооружениям

В комментариях Владимира Перцева также попросили перенести строительство очистных сооружений в Таврово за пределы населённого пункта. Но, как сообщил глава района, в Таврово пока не планируется даже встреча для решения этого вопроса. А ситуацию рассматривают в региональном министерстве ЖКХ.