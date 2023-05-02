Под Белгородом назначили новую встречу по очистным сооружениям

Posted Сегодня, 20:59
Published Сегодня, 20:59
Modified Сегодня, 20:59
Updated Сегодня, 20:59
В Белгородском районе не утихает скандал из-за строительства очистных сооружений в населённых пунктах рядом с домами белгородцев. Местные жители просят выбрать другое место для строительства — подальше от их домов, но в ответ получают отписки.
В частности, эпопея происходит в Никольском и Новой Нелидовке. 2 мая во время прямого эфира глава Белгородского района получил новый вопрос от жительницы Никольского касательно очистных сооружений. Женщина просила новую встречу для решения вопроса и сообщила, что люди хотят остановить стройку.
Владимир Перцев сообщил, что за минувшие выходные поступило свыше 50 обращений на эту тему. Глава района анонсировал новую встречу с местными жителями с представителями заказчика строительства очистных сооружений — АО БИК.
За эти выходные было более 50 обращений. Мы выезжали вместе с заместителем губернатора Владимиром Базаровым, встречались с инициативной группой. 10 мая в 19 часов там же на очистных будет встреча. Будут представители БИКа, администрации. Они ответят на все ваши вопросы.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
В комментариях Владимира Перцева также попросили перенести строительство очистных сооружений в Таврово за пределы населённого пункта. Но, как сообщил глава района, в Таврово пока не планируется даже встреча для решения этого вопроса. А ситуацию рассматривают в региональном министерстве ЖКХ.