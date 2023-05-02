Отсутствие проверок не увеличило количество отравлений в белгородском общепите

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
По данным Епанчинцева, количество обращений предпринимателей в 2022 году снизилось. Роль сыграли два фактора: начало специальной военной операции и мораторий на контрольно-надзорную деятельность.
С началом СВО многие предприятия попали в зону турбулентности. И на первый план вышли вопросы выживания, не до нарушения прав было.
Вадим Епанчинцев
По словам омбудсмена, мораторий на проверки дал результат, который он и ожидал. Если не брать для анализа предприятия высоких категорий риска, а взять общепит и розничную торговлю, то для общества ничего не изменилось.
Отсутствие проверок никак не увеличило ни количество отравлений, ни наступление ещё каких-то серьёзных последствий. Это подтверждает гипотезу, основанную на здравом смысле, что нам не нужно было такое количество проверок, которое было до моратория. Весь их смысл, по мнению предпринимательского сообщества, состоит в том, чтобы собрать больше штрафов с бизнеса.
Вадим Епанчинцев
Таким образом, от моратория субъектам МСП (малого и среднего предпринимательства) стало только легче. А погоня за штрафами благодаря Роспотребнадзору и проводимыми ведомством аудитами сменилась стремлением к качеству.
Что касается жалоб из-за СВО, то их было несколько и связаны они были с невозможностью покупать товары из-за рубежа. В приведённую Епанчинцевым статистику они не попали.