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Отсутствие проверок не увеличило количество отравлений в белгородском общепите

2 мая 2023, 07:58
Фото: 1MI
Бизнес-омбудсмен Вадим Епанчинцев во время оперсовещания с правительством Белгородской области сообщил, что введение моратория на проверки общепита не привело к росту числа отравлений.

По данным Епанчинцева, количество обращений предпринимателей в 2022 году снизилось. Роль сыграли два фактора: начало специальной военной операции и мораторий на контрольно-надзорную деятельность.

С началом СВО многие предприятия попали в зону турбулентности. И на первый план вышли вопросы выживания, не до нарушения прав было.
Вадим Епанчинцев

По словам омбудсмена, мораторий на проверки дал результат, который он и ожидал. Если не брать для анализа предприятия высоких категорий риска, а взять общепит и розничную торговлю, то для общества ничего не изменилось.

Отсутствие проверок никак не увеличило ни количество отравлений, ни наступление ещё каких-то серьёзных последствий. Это подтверждает гипотезу, основанную на здравом смысле, что нам не нужно было такое количество проверок, которое было до моратория. Весь их смысл, по мнению предпринимательского сообщества, состоит в том, чтобы собрать больше штрафов с бизнеса.
Вадим Епанчинцев

Таким образом, от моратория субъектам МСП (малого и среднего предпринимательства) стало только легче. А погоня за штрафами благодаря Роспотребнадзору и проводимыми ведомством аудитами сменилась стремлением к качеству.

Что касается жалоб из-за СВО, то их было несколько и связаны они были с невозможностью покупать товары из-за рубежа. В приведённую Епанчинцевым статистику они не попали.

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#Артем Черненко#Общепит#Рестораны#Проверка#Роспотребнадзор#Штрафы#Общество#Белгородский бизнес#Белгородская область#Владислав Епанчинцев
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