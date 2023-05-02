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Отрасль при смерти: как спасают белгородские кинотеатры после начала СВО

2 мая 2023, 07:56
Фото: 1MI

Кинотеатрам в Белгородской области согласовали помощь на 30 млн рублей

Бизнес-омбудсмен Вадим Епанчинцев во время оперсовещания с правительством Белгородской области сообщил, как собираются помочь кинотеатрам региона выжить в условиях санкций и СВО.

Как рассказал Вадим Епанчинцев, по итогам года удалось согласовать помощь всем кинотеатрам области — на 30 млн рублей.

В прошлом году отрасль, будем прямо говорить, чуть не при смерти была. В новогодние праздники дали немного вздохнуть, но отрасль из убытков пока так и не выбралась. И в преддверие лета они очень ждут этих средств.
Вадим Епанчинцев

Как отметил Епанчинцев, эта область всё ещё в зоне риска, поэтому ей нужна поддержка. Средства должны выделить уже в скором времени.

Ранее директор белгородских кинотеатров заявил о саботаже со стороны Минкультуры РФ. По словам Сергея Пирожкова, руководящего «Победой» и «Радугой», за минувший год выручка кинотеатров упала примерно на 60%, а поддержки кинотеатрам не оказывается.

Директор белгородских кинотеатров заявил о саботаже со стороны Минкультуры РФ
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#Артем Черненко#Кино#Кинотеатр#Белгородский бизнес#Помощь#Общество#Белгородская область#Владислав Епанчинцев
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