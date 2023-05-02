Отрасль при смерти: как спасают белгородские кинотеатры после начала СВО

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Как рассказал Вадим Епанчинцев, по итогам года удалось согласовать помощь всем кинотеатрам области — на 30 млн рублей.
В прошлом году отрасль, будем прямо говорить, чуть не при смерти была. В новогодние праздники дали немного вздохнуть, но отрасль из убытков пока так и не выбралась. И в преддверие лета они очень ждут этих средств.
Вадим Епанчинцев
Как отметил Епанчинцев, эта область всё ещё в зоне риска, поэтому ей нужна поддержка. Средства должны выделить уже в скором времени.
Ранее директор белгородских кинотеатров заявил о саботаже со стороны Минкультуры РФ. По словам Сергея Пирожкова, руководящего «Победой» и «Радугой», за минувший год выручка кинотеатров упала примерно на 60%, а поддержки кинотеатрам не оказывается.