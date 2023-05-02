Новый советник мэра Белгорода Лоскутов не стал делиться конкретными планами работы

Редакция обратилась к советнику и поинтересовалась, как он оценивает областной центр и какие планы собирается реализовать на своей должности. Лоскутов ответил, что «времени на раскачку нет». По его словам, последние две недели в городе он провёл в «режиме полного погружения в работу».