Новый советник мэра Белгорода Лоскутов не стал делиться конкретными планами работы

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Новый советник мэра Белгорода Александр Лоскутов не стал делиться конкретными планами работы. По его мнению, для начала важна сверка исполнения действующих муниципальных программ и планов с действительностью.
Редакция обратилась к советнику и поинтересовалась, как он оценивает областной центр и какие планы собирается реализовать на своей должности. Лоскутов ответил, что «времени на раскачку нет». По его словам, последние две недели в городе он провёл в «режиме полного погружения в работу».
Как рассказал советник, в эти дни он занимался подготовкой к ряду праздников, в том числе ко Дню Победы. Параллельно — плановая ежедневная повестка работы сферы городского хозяйства.
Тем не менее каких-то конкретных планов пока нет. Для начала необходимо сверить муниципальные программы с реальной ситуацией. Более того, Лоскутов утверждает, что корректировкой планов должен заниматься мэр. А свежий взгляд на любую проблематику, по его словам, поможет принять управленческие решения на благо горожан.
Александр Лоскутов стал советником Валентина Демидова в апреле. В дальнейшем Лоскутов может занять пост вице-мэра по ЖКХ. Ранее он был врио мэра Евпатории. Его назначили в апреле 2022 года.