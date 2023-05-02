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«Никто не простит». Гладков поручил изучить районы с опасными дикими собаками

2 мая 2023, 06:35
Фото: 1MI

Районы с угрозой агрессивного поведения животных изучат в Белгородской области

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков поручил изучить районы региона, где есть угрозы нападения на людей бездомных собак.

Во время оперативного совещания с правительством региона губернатору представили анализ обращений и жалоб граждан за прошлую неделю. Открытым остался вопрос безнадзорных животных. Вячеслав Гладков отметил, что теперь сообщения поступают не только от зоозащитников, но и от обычных граждан.

Если раньше, Юлия Евгеньевна [Щедрина], у нас были обращения зоозащитников, которые говорили, как плохо брошенным животным, то теперь, после нападений в нескольких регионах, пошла волна жалоб с другой стороны.
Вячеслав Гладков

Губернатор поручил к следующей неделе посмотреть, на территории каких муниципалитетов есть угроза агрессивного поведения животных. Для участия в этом процессе он предложил пригласить зоозащитников.

Нужно помогать, но всегда помнить, что есть случаи гибели людей и детей, где никто никогда не простит, если власти не принимают никаких мер.
Вячеслав Гладков

Напомним, что в середине апреля Гладков уже поручал правительству разработать вопрос защиты людей от бездомных собак, изучив опыт других регионов, где трагедии уже случились.

«Уже случились трагедии». Гладков поручил защитить белгородцев от бродячих собак
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#Артем Черненко#Собаки#Животные#Нападения#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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