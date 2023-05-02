«Никто не простит». Гладков поручил изучить районы с опасными дикими собаками

Во время оперативного совещания с правительством региона губернатору представили анализ обращений и жалоб граждан за прошлую неделю. Открытым остался вопрос безнадзорных животных. Вячеслав Гладков отметил, что теперь сообщения поступают не только от зоозащитников, но и от обычных граждан.