«Никто не простит». Гладков поручил изучить районы с опасными дикими собаками

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Во время оперативного совещания с правительством региона губернатору представили анализ обращений и жалоб граждан за прошлую неделю. Открытым остался вопрос безнадзорных животных. Вячеслав Гладков отметил, что теперь сообщения поступают не только от зоозащитников, но и от обычных граждан.
Если раньше, Юлия Евгеньевна [Щедрина], у нас были обращения зоозащитников, которые говорили, как плохо брошенным животным, то теперь, после нападений в нескольких регионах, пошла волна жалоб с другой стороны.
Вячеслав Гладков
Губернатор поручил к следующей неделе посмотреть, на территории каких муниципалитетов есть угроза агрессивного поведения животных. Для участия в этом процессе он предложил пригласить зоозащитников.
Нужно помогать, но всегда помнить, что есть случаи гибели людей и детей, где никто никогда не простит, если власти не принимают никаких мер.
Вячеслав Гладков
Напомним, что в середине апреля Гладков уже поручал правительству разработать вопрос защиты людей от бездомных собак, изучив опыт других регионов, где трагедии уже случились.