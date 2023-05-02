Минобрнауки, «Ростелеком» и ректоры обсудили вопросы цифровизации вузов

«Сегодня как никогда важно обеспечить бесшовное и слаженное взаимодействие вузов с вендорами рынка, которые предоставляют ИТ-решения, и другими компаниями, у которых есть потребность в квалифицированных специалистах. Вузы — настоящая кузница кадров и важное звено технологического суверенитета в условиях цифровой экономики. В дальнейшем они могут стать основными центрами исследований и разработок, а также прототипирования решений будущего. „Ростелеком“ активно сотрудничает с ведущими вузами страны. Мы считаем необходимым передачу опыта и масштабирование лучших практик, например, в вопросах создания типовых облачных решений и пакетных сервисов для обеспечения безопасности и надежности образовательного процесса», — рассказал директор департамента по развитию стратегических проектов «Ростелекома» Владимир Татаринцев.