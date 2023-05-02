Мэр Белгорода рассказал о висящих из окна многоэтажки осколках стекла

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Во время прямого эфира мэра Белгорода к Валентину Демидову обратился местный житель Алексей. Он рассказал о том, что происходит в центре города — в доме №47 на улице Белгородского полка.
Свисают осколки стёкол из окна пятого этажа. При порыве ветра эти осколки могут полететь вниз на тротуар. Также провалилось крыльцо: в тёмное время суток при нашем освещении туда очень легко провалиться.
Алексей, Белгородец
После этой жалобы на улицу Белгородского полка выехали сотрудники департамента городского хозяйства. И ситуация подтвердилась — осколки свисали, крыльцо проваливалось. По словам градоначальника, осколки стекла уже убрали, а вот крыльцом предстоит заняться управляющей компании дома.
Ступеньки крыльца подъезда действительно в неудовлетворительном состоянии находятся. Направил итоги проверки вашей управляющей компании, чтобы она восстановила до конца этого месяца. Оставляю этот вопрос на контроле.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Управляющей компанией дома, согласно единому реестру управляющих компаний России, является УК «ЖС».