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Published Сегодня, 16:28

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Updated Сегодня, 16:30

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Мэр Белгорода рассказал о висящих из окна многоэтажки осколках стекла

2 мая 2023, 16:28
Фото: 1MI
архивное фото
Такая ситуация до сегодняшнего дня наблюдалась в центре Белгорода, пока местный житель не пожаловался главе города. Там же провалились ступеньки крыльца.

Во время прямого эфира мэра Белгорода к Валентину Демидову обратился местный житель Алексей. Он рассказал о том, что происходит в центре города — в доме №47 на улице Белгородского полка.

Свисают осколки стёкол из окна пятого этажа. При порыве ветра эти осколки могут полететь вниз на тротуар. Также провалилось крыльцо: в тёмное время суток при нашем освещении туда очень легко провалиться.
Алексей, Белгородец

После этой жалобы на улицу Белгородского полка выехали сотрудники департамента городского хозяйства. И ситуация подтвердилась — осколки свисали, крыльцо проваливалось. По словам градоначальника, осколки стекла уже убрали, а вот крыльцом предстоит заняться управляющей компании дома.

Ступеньки крыльца подъезда действительно в неудовлетворительном состоянии находятся. Направил итоги проверки вашей управляющей компании, чтобы она восстановила до конца этого месяца. Оставляю этот вопрос на контроле.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Управляющей компанией дома, согласно единому реестру управляющих компаний России, является УК «ЖС».

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#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Город#Повреждение#Центр города#ООО УК «ЖС»#Кристина Семенчук
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